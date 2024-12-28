كيفية استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا في مصر 2024.. اعرف الخطوات

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمتقدمين للوظائف في القطاعات العامة والخاصة، وتتوفر الخدمة بخطوات بسيطة يمكن اتباعها للحصول على صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بكل سهولة.

ويبين الموجز خطوات استخراج الفيش الجنائى اونلاين في التقرير التالي

خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين

للحصول على الفيش الجنائي إلكترونيًا، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

2. اختيار قسم «الأدلة الجنائية».

3. الضغط على خيار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

4. تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

5. ملء استمارة البيانات المطلوبة بدقة.

6. تسجيل الطلب الخاص باستخراج الفيش الجنائي.

7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المتاحة.

الفيش الجنائي

بعد إتمام الطلب والدفع، يتم تجهيز الفيش الجنائي وإرساله إلى العنوان المسجل.

شروط استخراج الفيش الجنائي أونلاين

حددت وزارة الداخلية بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على الفيش الجنائي أونلاين لعام 2024:

أن يكون المتقدم مقيمًا داخل جمهورية مصر العربية.

يتم تسليم الفيش الجنائي شخصيًا للمتقدم فقط.

ضرورة أن يكون المواطن قد سجل بصماته العشرية مسبقًا بقطاع الأحوال المدنية، وذلك عند استخراج بطاقة الرقم القومي قبل مدة لا تقل عن 15 يومًا.



كيفية استخراج الفيش الجنائي المستعجل

للراغبين في الحصول على الفيش الجنائي بشكل مستعجل، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية.

2. اختيار قسم «الأدلة الجنائية».

3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

4. دفع الرسوم إلكترونيًا.

يتم تجهيز الفيش الجنائي المستعجل وتسليمه خلال 48 ساعة فقط إلى العنوان المسجل أثناء تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي للسفر

إذا كنت تحتاج الفيش الجنائي بغرض السفر، يجب تقديم الأوراق التالية:

صورة شخصية بحجم 4×6.

بطاقة إقامة (لغير المصريين).

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

شهادة ميلاد للقاصرين في حال عدم وجود بطاقة رقم قومي.



أهمية الخدمة الإلكترونية

تأتي هذه الخدمة في إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم حلول تقنية تسهّل حياة المواطنين وتختصر الوقت والجهد، خاصة مع تزايد الطلب على الفيش الجنائي سواء للتوظيف أو للسفر. كما تعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفر الخدمة أيضًا خيار الفيش الجنائي المستعجل لتلبية احتياجات الأفراد الذين يرغبون في الحصول على المستندات الرسمية في وقت قياسي.

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