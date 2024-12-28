كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي مستعجل؟.. إليك السعر والخطوات

بطاقة الرقم القومي.. يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2024، حيث يمكنهم البحث عبر محرك جوجل لمعرفة تفاصيل الرسوم والخطوات اللازمة للحصول على بطاقة الرقم القومي من مكاتب الأحوال المدنية والمراكز النموذجية المنتشرة في مختلف المناطق مثل العباسية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رسوم استخراج البطاقة الرقم القومي 2024

تتيح وزارة الداخلية المصرية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي في فترة زمنية قصيرة، ففي مكاتب الأحوال المدنية في العباسية، يمكن للمواطنين استخراج البطاقة واستلامها في أقل من نصف ساعة،كما يتطلب ذلك دفع رسوم تشمل شراء استمارة بقيمة 185 جنيهاً، بالإضافة إلى رسوم إضافية بقيمة 315 جنيهاً لاستخراج البطاقة بشكل مستعجل.

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2025

وفقاً لتوجيهات وزارة الداخلية، يمكن الحصول على بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم من خلال التوجه إلى الأحوال المدنية في العباسية ودفع رسوم قدرها 315 جنيهاً للحصول على البطاقة خلال ساعة واحدة.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

إذا لم يكن المواطن في حاجة ملحة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، يمكنه استلامها خلال 24 ساعة مقابل رسوم تبلغ 185 جنيهاً. يمكن إجراء هذه العملية في العديد من المراكز مثل سيتي ستارز، كارفور المعادي، ومكسيم مول.

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من المنزل

وفرت وزارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين تتيح استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مستعجل مباشرة من المنزل، كما تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة من المنزل 615 جنيهاً، حيث يمكن للمواطنين حجز دور عبر الخط الساخن للأحوال المدنية وطلب خدمة سيارة لاستخراج البطاقة في منازلهم.

كما تم تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت من هنا .

إلى جانب تقديم خدمات صوتية عبر "الكول سنتر" للحصول على الخدمات الفورية في نفس اليوم من خلال الأرقام الساخنة: "15340" و "16582"، وتتوفر أيضاً خدمات خاصة لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، بحيث يمكنهم الحصول على الخدمة في نفس اليوم عبر الخط الساخن "15341".

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