خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وقيمة الرسوم 2024 .. اعرف هتدفع كام

تصاعدت مؤخرًا عمليات البحث عن شروط وخطوات استخراج رخصة بناء جديد وقيمة الرسوم، التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين آليات إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات، وقد تزامن ذلك مع إلغاء الاشتراطات السابقة والعودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ونسرد لكم التفاصيل الكاملة عبر الموجز لـ خطوات استخراج رخصة بناء جديد وقيمة الرسوم.

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة نسّقت مع كافة المحافظات لضمان جاهزيتها لتطبيق الشروط الجديدة، ومن أبرز هذه الشروط الالتزام بالكودات المصرية المعتمدة، ومراعاة الارتفاعات المحددة لكل منطقة وفقًا للمخططات الاستراتيجية، بالإضافة إلى التقيد بضوابط التقسيم وخطوط التنظيم المحددة قانونيًا.

كما تضمنت التحديثات السماح بمزاولة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية على الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

خطوات استخراج رخصة بناء جديد

عملية إصدار تراخيص البناء تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين:

1- بيان صلاحية الموقع

تتطلب تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، مرفقًا بصورة من البطاقة الشخصية وكروكي الموقع، مع سداد الرسوم المطلوبة. يتم رفع مساحة الموقع خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، ويصدر بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام من استيفاء الشروط.

البناء

2- استخراج الترخيص

تشمل هذه المرحلة تقديم طلب جديد مرفق بتعاقد مع مهندس نقابي ومقاول معتمد، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية المطلوبة. تُراجع الطلبات من قِبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا، ويتم فحص الملف من قبل لجنة الوحدة المحلية لتحديد الرسوم المطلوبة، بعد السداد، يُصدر الترخيص خلال يومين.

رسوم استخراج رخصة بناء جديد

لها 4 أنواع من الرسوم وهي:

رسوم بيان الصلاحية:

تتراوح بين 100 و500 جنيه حسب موقع ومساحة الأرض.

رسوم إصدار الترخيص:

تتراوح بين 1% و2% من قيمة الأعمال الإنشائية المقدرة للمبنى.

رسوم مراجعة الرسومات الهندسية:

تتراوح بين 1000 و5000 جنيه حسب حجم المشروع.

رسوم الخدمات الإدارية:

رسوم إضافية تُدفع للمركز التكنولوجي مقابل تقديم الخدمات، وتتراوح بين 200 و500 جنيه.

رسوم التأمين ضد المخاطر:

تختلف حسب مساحة المبنى وعدد الطوابق، لكنها قد تصل إلى 10,000 جنيه أو أكثر في المشاريع الكبيرة.

تبسيط الإجراءات والتحديات المتوقعة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة. ومع ذلك، قد تواجه بعض المحافظات تحديات تتعلق بالتطبيق العملي للشروط الجديدة وضمان التزام المواطنين بها.

التحديثات الأخيرة تمثل نقلة نوعية في آليات إصدار تراخيص البناء، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى دعم التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين المنظمة.

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