شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. طرق الاستعلام ورابط مباشر

تعد شقق الإسكان الاجتماعي 2025 واحدة من أهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين، ويشمل المشروع توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، بهدف تمكينهم من الحصول على مسكن مناسب.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. وقد أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن تفاصيل طرح جديد لـ 400 ألف وحدة سكنية والمواعيد، إذ تفصلنا أيام قليلة عن موعد أول طرح لشقق الإسكان وتحديدًا يوم 15 أبريل الجاري.

ويعرض لكم الموجز طرق الاستعلام ورابط مباشر لشقق الإسكان الاجتماعي 2025.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وتأتي تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الجديدة كالتالي

طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرح 261 ألفًا و253 وحدة سكنية من خلال «بنك التعمير والإسكان».

بدء تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بمشروعي «ديارنا» و«ظلال» بمواصفات وتصميمات حديثة وذلك في المدن الجديدة والمشروعات للإسكان المتوسط والفاخر.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

سيجري إعلان طرح وحدات شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل في 15 أبريل الجاري، وشراء كراسات الشروط اعتبارًا من 15 مايو المقبل.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

بالنسبة لطرح «بنك التعمير والإسكان» سيكون على 5 مراحل، كالتالي:

35088 وحدة سكنية في 15 أبريل 2025.

59510 وحدات سكنية في 15 يوليو 2025.

59687 وحدة سكنية في 15 أكتوبر 2025.

58312 وحدة سكنية في 15 يناير 2026.

48656 وحدة سكنية في 15 أبريل 2026.

ويضم الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، سواء محدودي أو متوسطي الدخل، وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح حسب نوع الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

يمكن للمواطنين الذين تقدموا للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 الاستعلام عن نتائجهم بطرق عدة، من أبرزها:

الاستعلام عبر الرسائل النصية (SMS):

سيحصل المتقدمون الذين سجلوا أرقام هواتفهم في استمارات التقديم على رسالة نصية تحتوي على حالة الطلب، سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا، مع توجيه للخطوات التالية التي يجب عليهم اتخاذها.

الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي:

يعد الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي المصدر الرسمي للحصول على المعلومات حول نتائج التقديم، ويمكن للمتقدمين زيارة الموقع والتوجه إلى خدمة "الاستعلام عن الطلبات"، حيث يتطلب إدخال الرقم القومي للمتقدم للوصول إلى نتيجة التقديم.

الرابط المباشر للاستعلام: www.shmff.gov.eg.

الاستعلام عبر إرسال رسالة نصية بالرقم القومي:

يمكن للمتقدمين إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 9311 للحصول على نتيجة التقديم.

الخطوط الساخنة للاستفسارات:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للاستفسار عن نتائج التقديم أو أي استفسارات أخرى تتعلق بالمشروع. من أبرز الأرقام المتاحة:

5777

5999

1188

090071117

موعد التظلمات على نتائج شقق الإسكان الاجتماعي

في حالة رفض الطلب أو وجود أي مشاكل في تقديم البيانات، يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي فترة للتظلم. تم تحديد موعد التظلمات للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط في الفترة من 23 مارس إلى 24 أبريل 2025، وخلال هذه الفترة، يُمكن للمتقدمين تقديم تظلماتهم أو تحديث بياناتهم لضمان استكمال إجراءات الحصول على الشقة.

أهمية شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي 2025 جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتحسين مستوى الحياة للمواطنين محدودي الدخل، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تقدم هذه الوحدات السكنية بأسعار مدعمة مع إمكانية الحصول على تمويل ميسر، بما يساهم في الحد من مشكلة الإسكان في مصر.

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