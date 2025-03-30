الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. برابط مباشر 2025

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالإسم، تعد من أكثر الخدمات التموينية، اهتماماً ورواجاً على بوابة مصر الرقمية، وذلك بسبب رغبة أصحاب البطاقات التموينية، في الاستعلام عن رقم بطاقة التموين، ومعرفة أسماء الأفراد المدرجين، وعددهم على البطاقة، حيث يترتب عليها تحديد حصة السلع المخصصة للبطاقة والحصول على الدعم التمويني.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالإسم

ووفرت بوابة مصر الرقمية، كافة الخدمات التموينية أون لاين إلكترونيًا، ومنها خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالإسم، حيث إنّها أصبحت من أكثر الخدمات التي يبحث عنها أصحاب البطاقات، حيث من الممكن معرفة السلع التموينة المخصصة للأسرة، شهرياً.

طريقة الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالإسم 2025

1- في البداية قم بالدخول على رابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية هنـــــــا.

2- ثم قم باختيار خدمة التموين على البوابة.

3- وبعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن بطاقة التموين.

4- وبعد ذلك قم بالنقر على ابدأ الخدمة.

5- ثم تظهر بيانات البطاقة التموينية.

6- وفي هذه الخطوة الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

7- وأخيراً سوف يظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة

- أولا يتم الدخول على موقع دعم مصر عبر الرابط هنـــــــــــا.

- ثم اضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

- وبعدها اضغط على أيقونة «بطاقة تموين جديدة».

- وبعد ذلك أدخل الإسم والرقم القومي.

- ثم اضغط على أيقونة «التالي».

- وفي هذه الخطوة قم بإدخال رقم الموبايل صاحب البطاقة.

- والآن اضغط على أيقونة «التالي».

- وسوف تصلك رسالة تحتوي على كود.

- وقم بإدخال الكود.

- واضغط على أيقونة «تأكيد».

- وقم باختيار «المحافظة - المديرية - الإدارة - مكتب - تاجر - عنوان السكن» ثم الضغط على ايقونة «التالي».

- وسوف تظهر صفحة المستفيدين من البطاقة.

- وأخيراً قم بالضغط على تنفيذ إصدار بطاقة.

فئات يسمح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

1- مستفيدين معاش تكافل وكرامة.

2- ومستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- وأيضاً الأرامل.

4- وبالإضافة إلى المطلقات.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

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