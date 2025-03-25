متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟.. اعرف الإجابة

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين.. تستمر معظم الأسر من أصحاب بطاقات التموين الإستعلام عن إضافة المواليد على بطاقة التموين وموعد توفير هذه الخدمة على منصة مصر الرقمية حتى يستطيعوا إضافة أبناءهم، وذلك عقب إعلان وزارة التموين في وقت ماضي أن إمكانية إضافة المواليد مقتصرة فقط على عدد من الفئات المستحقة.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

ولذلك خلال السطور التالية نرصد لكم شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول الإجابة عن متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟.. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيانات ماضية، أنه لا توجد إضافة للمواليد على بطاقات التموين في العام الحالي 2025، إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء فقط، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

ماهي شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- وحاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- وأيضاً أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- وبالإضافة إلى أبناء الأسر البديلة.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

- أولا قم بالدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا، ووفقاً للبوابة سوف تتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- وبعدها اضغط على أيقونة التموين.

- ثم اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- وبعد ذلك قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- والآن ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

- وفي هذه الخطوة بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة الأبناء غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- وقم بتدوين إسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

- وإدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- وكتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- وأخيراً اضغط على أيقونة «إضافة».

من هم الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية؟

- ومن بين الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، وذلك بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على بوابة مصر الرقمية.

- ومن بين الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين هم الأسر التي ينخفض عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، كي يتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

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