الكارت الموحد بديل بطاقة التموين في مصر 2025: خطوات التسجيل والخدمات المقدمة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، تم استحداث الكارت الموحد ليحل محل بطاقة التموين التقليدية، ويأتي هذا التحول بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الدعم الحكومي والخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة ودقة، وبدون الحاجة لحمل عدة بطاقات أو مستندات.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة عن بديل بطاقة التموين.

مميزات الكارت الموحد

يتمتع الكارت الموحد بعدة مزايا، أبرزها أنه يوفر العديد من الخدمات الحكومية من خلال بطاقة إلكترونية واحدة، والكارت يتيح للمواطنين صرف التموين والخبز إلكترونيًا عبر ماكينات الصرف، مما يقلل من التزاحم في منافذ التوزيع،كما يمكن استخدامه في خدمات التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، ويمكن أيضًا سداد المدفوعات الحكومية عبر المنظومة الرقمية من خلال هذا الكارت.

كيفية استخراج الكارت الموحد

يتم استخراج الكارت الموحد عبر مجموعة من الخطوات البسيطة:

فتح حساب في مكاتب البريد، حيث يجب على المواطن فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد. تسجيل البيانات الأساسية مثل رقم بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن. إجراء البصمة الذكية، التي تساعد في ضمان دقة توزيع الخدمات ومنع التلاعب. استلام الكارت، بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم إرسال رسالة نصية للمواطن توضح مكان وزمان استلام الكارت.

أهمية الكارت الموحد

يساهم الكارت الموحد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تقليل الإجراءات الورقية وتيسير الوصول إلى الدعم الحكومي، سواء كان في صورة سلع تموينية أو خدمات صحية، ويعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية الحكومة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية للمواطنين.

توجهات مستقبلية

تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق استخدام الكارت الموحد ليشمل خدمات أخرى متنوعة، مثل صرف المساعدات الاجتماعية، سداد فواتير الكهرباء والمياه، وكذلك المعاملات المالية الحكومية المختلفة ،كما يُتوقع أن يتوسع استخدام هذا الكارت ليشمل تطبيقات أخرى تسهم في تسهيل حياة المواطنين.

وتعد منظومة الكارت الموحد خطوة هامة نحو تحسين مستوى الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يسهم في تسهيل حياة المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.

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