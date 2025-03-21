أماكن صرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين والإستعلام عن الزيادة وصرفها

شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، في صرف زيادة التموين ومنحة شهر رمضان المبارك 2025 للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك يكون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي قد أطلقتها الحكومة لتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

الزيادة الجديدة من وزارة التموين 2025

منحة زيادة التموين لشهر رمضان المبارك 2025

تقدم لكم منحة زيادة التموين لشهر رمضان المبارك 2025 دعمًا إضافيًا لقرابة 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية، وتحصل أيضاً الأسر ذات الفرد الواحد على 125 جنيهًا، ولكن يحصل الأسر التي تضم فردين فأكثر على 250 جنيهًا، وذلك يعتبر لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025).

أماكن صرف منحة زيادة التموين 2025

يتم صرف زيادة التموين ومنحة شهر رمضان 2025 من خلال المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة، بالإضافة إلى البقالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتساعد هذه الزيادة على إتاحت السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمزيد من المنتجات وذلك ضمن المقررات التموينية لشهر مارس الجاري 2025، مع وذلك هو ضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك 2025، وإضافة إلى ذلك، فقد تم بالفعل تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر.

أسعار سلع التموين الحرة على زيادة التموين الجديدة

وأظهرت مصادر في وزارة التموين، أن أي أسرة تتسلم رسالة الدعم الإضافي وذلك على بون صرف الخبز سواء بقيمة 125 جنيهاً أو 150 جنيهاً، من الممكن لها التوجه إلى منفذ السلع التموينية التابع لها بهدف صرف سلع الدعم الإضافى، منوهة بأن الدعم الإضافي على التموين سوف يصرف في صورة سلع حرة وليست أيضاً سلع تموينية مدعمة، وهي كالآتي:

- سعر كيس السكر الحر 30 جنيهاً.

- سعر زجاجة الزيت 52 جنيهاً.

- سعر كيس الأرز المصري 27 جنيهاً.

- كيس دقيق 18 جنيهاً.

- سلع أخرى من المدرجة بقائمة السلع التموينية.

الاستعلام عن زيادة التموين

وبشأن الاستعلام عن زيادة التموين، وطرق صرف الدعم الإضافي على البطاقات، قد شرعت وزارة التموين من اليوم إرسال رسائل نصية على بونات صرف الخبز للأسر المستحق صرف لها الزيادة فقط، وهم 10 ملايين من أصحاب بطاقات التموين.

موعد صرف زيادة البطاقة التموينية الجديدة

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