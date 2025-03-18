تفاصيل صرف الزيادة على البطاقة التموينية.. بدأت اليوم

تفاصيل صرف الزيادة على البطاقة التموينية.. تصدرت تلك الكاملت البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مخزون ضخم من كافة السلع الغذائية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وبناءً على ذلك بدأت اليوم الثلاثاء الوزارة قي صرف الزيادة على البطاقة التموينية وهو الدعم الاضافي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، وهذا من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

صرف الزيادة على البطاقة التموينية

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول تفاصيل صرف الزيادة على البطاقة التموينية.

صرف الزيادة على البطاقة التموينية

بدء صرف الدعم الإضافي لـ 10 ملايين أسرة وهذا بتكلفة 4 مليارات جنيه

صرف الزيادة على البطاقة التموينية.. وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين و أحمد كجوك وزير المالية، قد استعرضا لكم الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية وذلك بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة أيضاً على البطاقات التموينية وهو بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك يعد ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها هي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يساعد على تقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفرت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات والتي هي ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، ويشرع صرفها اعتبارًا من اليوم، إلى نحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

بداية صرف منحة رمضان على بطاقة التموين اليوم الثلاثاء

صرف الزيادة على البطاقة التموينية.. شدد مواطنون وتجار على أنه قد تم صرف منحة رمضان علي بطاقة التموين اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 وأن الزيادة بالفعل "سمعت في السيستم" ونقاط الخبز.

وتأتي زيادة السلع التموينية تنفيذًا لكافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة دعم استثنائي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر أيضاً، وذلك إلى جانب الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين، وجاءت في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

صرف الزيادة على البطاقة التموينية

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