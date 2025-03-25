بعد الإعلان عن إصابة وزير التموين السابق بسرطان الرئة.. متى يجب القلق؟

سرطان الرئة.. أثار إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، عن إصابته بسرطان الرئة حالة من القلق بين المواطنين، خاصة بعد كشفه عن تفاصيل رحلته العلاجية التي استمرت لمدة ستة أشهر.

وأكد المصيلحي أن حالته الصحية تحسنت، مشيرًا إلى أهمية الكشف المبكر عن المرض لزيادة فرص العلاج الفعّال، وفي هذا التقرير يسلط الموجز الضوء على أعراض سرطان الرئة، ومتى يجب زيارة الطبيب، بالإضافة إلى أهمية الإقلاع عن التدخين كخطوة وقائية رئيسية.

سرطان الرئة

سرطان الرئة.. المرض الصامت الذي يظهر متأخرًا



يُعرف سرطان الرئة بأنه من الأمراض التي تتطور بصمت، حيث لا تظهر أعراضه في المراحل المبكرة لدى أغلب المرضى، ما يجعل التشخيص المبكر أمرًا صعبًا، ومع تقدم المرض، تبدأ بعض الأعراض في الظهور، ما يستدعي استشارة الطبيب على الفور.

أعراض سرطان الرئة الأكثر شيوعًا



عند انتشار الورم في الرئتين والمناطق المحيطة بها، قد تظهر الأعراض التالية:

سعال مزمن ومستمر لا يستجيب للعلاجات المعتادة.

آلام متكررة في منطقة الصدر تزداد مع التنفس العميق أو السعال.

خروج دم مع السعال حتى لو بكميات قليلة.

تغير في نبرة الصوت أو ظهور بحة دائمة.

ضيق في التنفس وأزيز متكرر.

أعراض تشير إلى انتشار السرطان خارج الرئة



عند تفشي سرطان الرئة إلى مناطق أخرى في الجسم، قد تظهر الأعراض التالية:

آلام العظام، خاصة في الظهر أو الأضلاع.

الصداع المستمر الذي قد يكون ناتجًا عن انتشار الورم إلى الدماغ.

فقدان ملحوظ في الوزن دون اتباع نظام غذائي.

انخفاض الشهية والشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

تورم غير مبرر في الوجه أو الرقبة.

متى يجب زيارة الطبيب؟



إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة سابقًا، فمن الضروري التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

كما يُنصح المدخنون، أو من لديهم تاريخ عائلي مع سرطان الرئة، بزيارة الطبيب بانتظام لإجراء الفحوصات الوقائية.

ومن الضروري الإقلاع عن التدخين لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، وفي حال وجود صعوبة في ذلك، يمكن استشارة طبيب مختص لوضع خطة مناسبة للإقلاع، والتي قد تشمل العلاج السلوكي، والأدوية، والبدائل المساعدة مثل لصقات النيكوتين.

سرطان الرئة

الكشف المبكر.. مفتاح العلاج الفعّال



يُعد التشخيص المبكر العامل الأهم في تحسين معدلات الشفاء من سرطان الرئة، لذا يُنصح بإجراء الفحوصات الدورية، خاصة لمن لديهم عوامل خطر مثل التدخين والتعرض المستمر للمواد الكيميائية الضارة.

وتتوفر عدة تقنيات للكشف المبكر عن سرطان الرئة، مثل الأشعة المقطعية منخفضة الجرعة، والتي يمكن أن تساعد في اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض.



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