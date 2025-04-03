كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. إليك الرابط

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. يتساءل العديد من المواطنين الذين تقدموا لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 «سكن لكل المصريين 5»، عن تفاصيل نتيجة الحجز وطريقة الاستعلام وآخر موعد للتظلم، وفقًا لما يتيحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5» المخصص للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وفيما يلي من موقع الموجز إليكم كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه قد تم البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين والتي تشمل حالة الطلب السكني، سواء كانت مطابقة للشروط أو غير مطابقة، وذلك بالإضافة إلى توضيح الخطوات التالية التي يلزم اتباعها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. من الممكن للمواطنين معرفة نتيجة طلبهم بـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2025 عن طريق عدة وسائل، منها كالآتي:

1- في البداية عبر الرسائل النصية (SMS): حيث سوف يتم إرسال رسائل إلى الأرقام المسجلة لدى الصندوق تحتوي على حالة الطلب وما إذا كان مستوفيًا للشروط أم لا، ومع توجيههم للخطوات التالية.

2- وأيضاً الموقع الإلكتروني: حيث من الممكن الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــا.

3- وأخيراً إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى 9311 بهدف معرفة حالة الطلب السكني.

التظلمات على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وقالت مي عبدالحميد أن باب التظلمات سوف يفتح للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، وذلك بدءًا من يوم 23 مارس وحتى يوم 24 أبريل 2025، وسوف تتاح الفرصة لتقديم كافة الأوراق المطلوبة أو تصحيح البيانات من أجل استكمال إجراءات التقديم، والاستمرار في الإعلان.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

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