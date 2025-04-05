موانع دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم المحظورات التي يُمنع دخول طلاب الصف الثالث الثانوي لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية ومنع الغش الإلكتروني.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن المحظورات التي تمنع دخول طلاب الصف الثالث الثانوي لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الثانوية العامة 2025

موانع دخول امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الموانع التي تجعل الطالب لا يستطيع دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر إلى يوم 10 يونيو من العام الحالي.

يُمنع نهائيًا حيازة أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء كانت:

هواتف محمولة

سماعات

ساعات ذكية أو إلكترونية

يُمنع أيضًا دخول الملاحظين بالهواتف المحمولة.

التأكيد على أن مجرد حيازة الهاتف، حتى وإن كان مغلقًا، تُعد مخالفة تُعامل على أنها جريمة.

لا يُسمح للطلاب باصطحاب جهاز التابلت.

الآلات الحاسبة المسموح بها فقط هي تلك المُعتمدة من الوزارة، وأي آلة غير مصرح بها ممنوعة.

يُحظر دخول الطالب بأي وسيلة غش أو مذكرات أو مراجعات أو كتب.

على الطالب الالتزام بنقل الإجابات على ورقة البابل شيت، حيث لن يُعتد بالإجابات المدونة على كراسة الأسئلة فقط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وذلك وفقًا للنظامين الجديد والقديم.

جدول امتحانات النظام الجديد

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

22 يونيو: اللغة العربية

26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

6 يوليو: الرياضيات البحتة

10 يوليو: الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء

جدول امتحانات النظام القديم 2025

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

22 يونيو: اللغة العربية

24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

1 يوليو: الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل

3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة، وعلم النفس والاجتماع

8 يوليو: الرياضيات التطبيقية الديناميكا

10 يوليو: الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق

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