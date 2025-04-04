مواصفات الورقة الامتحانية عقب تعميم نظام البوكليت على الشهادة الإعدادية⁩ 2025

نظام البوكليت.. هناك خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الإمتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب، حيث قررت وزارة التربية والتعليم تعميم نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود الوزارة في مكافحة الغش وأيضاً ضمان قياس المهارات الحقيقية للطلاب وذلك بناءً على المعايير التربوية الحديثة، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل امتحانات نظام البوكليت في العام الحالي 2025

ماهي مواصفات الورقة الامتحانية في نظام البوكليت

لقد حددت الوزارة عددًا من المواصفات التي يلزم تواجدها في الورقة الامتحانية بهدف ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتقييم الطلاب بشكل عادل وذلك بناءً على نواتج التعلم المستهدفة لكل مادة دراسية، ومن بين هذه المواصفات التالي:

1- الأسئلة في سياق المقرر الدراسي

حيث أن كافة الأسئلة المطروحة في الورقة الامتحانية سوف تكون ضمن إطار المناهج الدراسية المقررة وذلك دون الخروج عنها، مما يضمن هذا عدم تعرض الطلاب لأسئلة من خارج المنهج.

2- وأيضاً توزيع الأسئلة وفق الوزن النسبي لنواتج التعلم

وسوف يتم توزيع الأسئلة بما يتناسب مع أهمية كل جزء من المنهج، وذلك بحيث تحصل الموضوعات الأكثر أهمية على نسبة أكبر من الأسئلة، مما يعكس هذا الوزن النسبي لكل درس.

3- وبالإضافة إلى تغطية كافة مستويات الصعوبة

ومن أجل ضمان تحقيق التقييم العادل لجميع الطلاب، وسوف تحرص الوزارة أيضاً على أن تحتوي الورقة الامتحانية على أسئلة بمستويات صعوبة متنوعة، بحيث تشمل أسئلة للطلاب المتفوقين وأخرى للطلاب المتوسطين، وذلك يكون بالإضافة إلى أسئلة تقيس الحد الأدنى من الفهم والاستيعاب.

4- ثم تدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب

وسوف يتم ترتيب الأسئلة داخل الورقة الامتحانية بشكل تدريجي، بحيث يشرع الطالب بالأسئلة السهلة التي تحسن من ثقته بنفسه، ثم ينتقل تدريجيًا إلى الأسئلة ذات المستوى المتوسط، وأخيرًا يواجه أيضاً الأسئلة الأصعب التي تقيس قدراته التحليلية والتفكيرية.

5- وتحقيق التوازن بين المستويات المعرفية المتباينة

حيث تهدف الورقة الامتحانية إلى قياس كافة المهارات التعليمية للطلاب، لذلك سوف يتم تحقيق التوازن بين الأسئلة التي تقيس الفهم، والتطبيق، والتحليل، والاستنتاج، وذلك بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

6- وأيضاً استيفاء البيانات الأساسية

وسوف تحتوي كل ورقة امتحانية على البيانات الأساسية الخاصة بالامتحان، مثل إسم المرحلة الدراسية، والصف الدراسي، والمادة، والتعليمات الخاصة بالإجابة، بهدف ضمان وضوح المعلومات أمام الطلاب ومنع حدوث أي لبس أثناء أداء الامتحان.

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