موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025.. بالجداول الرسمية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025 والجدول الزمني لكل مرحلة دراسية حيث حرص الأزهر الشريف على تنظيم العملية الامتحانية بكفاءة والتزام، ويأتي هذا الإعلان المنتظر في وقت يحرص فيه الطلاب وأولياء الأمور على التعرف على المواعيد المحددة لتنظيم أوقات المراجعة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025 بعد اعتماد الجداول الزمنية لمختلف الصفوف الدراسية، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة داخل اللجان، حيث يحرص الأزهر الشريف على توفير مناخ امتحاني منظم يحقق العدالة والشفافية.

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر

شدد قطاع المعاهد الأزهرية فور إعلانه جدول وموعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025 على أهمية الالتزام والانضباط داخل قاعات الامتحان، مع توفير أجواء تساعد الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم.

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025

وبحسب ما أعلنته الإدارة أن موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025 للصف الثاني الإعدادي الأزهري ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الإثنين 12 مايو 2025.

مواعيد امتحانات صفوف النقل الثانوي والإعدادي

أما مواعيد امتحانات صفوف النقل الثانوي والإعدادي لتبدأ من السبت 26 أبريل 2025، وتنتهي في اليوم نفسه 12 مايو 2025.

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في الفترة ما بين الأربعاء 14 مايو وحتى الأربعاء 21 مايو 2025.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي يوم الخميس 29 مايو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، مع الأخذ في الاعتبار فترة إجازة عيد الأضحى المبارك التي ستُراعى ضمن الجدول الموضوع.

موعد امتحانات المهام الادئية بالأزهر

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الصف الثالث والرابع والخامس وابسادس الابتدائي بالأزهر الشؤيف للمهام الابتدائية يوم 3 مايو من العام الحالي وتستمر حتى 5 مايو مت العام الحالي.

علمًا أن هناك نصف ساعة إضافية في امتحانات نهاية العام بالأزهر للطالب المتخلف عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ويؤدي الطلاب المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن ويؤدي الطلاب المكفوفين الامتحان شفهيًا ايضًا في المواد المقررة عليهم.

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025

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