رابط التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع الطلاب بعد عودة الدراسة

يتزايد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بالوصول إلى التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل الدراسية الترم الثاني بعد عودة الدراسة، حيث توقفت تقييمات وزارة التربية والتعليم بسبب إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية.

ويستعرض موقع " الموجز" التفاصيل بشأن الحصول على التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل الدراسية لتقديمها الطلاب في مواعيدها المطلوبة حيث تدخل ضمن درجات أعمال السنة والتي يعتمد عليها الطالب.

رابط التقييمات الأسبوعية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل الدراسية عبر الموقع الرسمي للوزارة من هنـــــــــــا تشمل التقييمات طلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

تحميل التقييمات الأسبوعية 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية 2025 عبر بوابة التعليم الإلكتروني أيضًا هذه التقييمات لمتابعة مستوى الطلاب بشكل دوري من هنــــــــــا ويمكنك الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

اختيار بوابة التعليم الإلكتروني من قسم المنصات التعليمية.

يحدد المستخدم المرحلة التعليمية والصف الدراسي

يختار الترم الثاني

يحدد نوع المحتوى المطلوب مثل التقييمات أو الواجبات.

يضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة.

الضغط على زر التحميل، يمكن الحصول على التقييم مباشرة بصيغة إلكترونية سهلة الاستخدام.

أهمية التقييمات الأسبوعية

تُعد التقييمات الأسبوعية 2025 من أهم الوسائل التعليمية الحديثة التي تعتمدها وزارة التعليم لتساعد المعلمين على كشف نقاط الضعف لدى الطلاب والتعامل معها بسرعة، كما توفر لأولياء الأمور فرصة حقيقية لمتابعة مستوى أولادهم أولًا بأول.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهر إبريل 2025 ومن المقرر أن تبدأ يوم 22 إبريل المقبل من العام الحالي، كما أن موعد التقييمات النهائية لصفوف النقل بداية من مايو، مرورًا بامتحانات الشهادة الإعدادية نهاية مايو.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في منتصف يونيو، والدور الثاني في يوليو وأغسطس من العام الحالي، أما امتحانات صفوف النقل تبدأ خلال 24 مايو 2025.

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