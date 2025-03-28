لينك التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لدعم العملية التعليمية وتوفير مصادر مراجعة دورية للطلاب قبل امتحانات نهاية العام الدراسي والتي ستبدأ يوم 24 مايو 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والحصول عليها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقييمات الأسبوعية

رابط تقييمات الترم الثاني

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط المخصص هنــــــــــا.

تحميل التقييمات الأسبوعية

وفرت وزارة التربية والتعليم بشأن تحميل التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الخطوات كالتالي:

اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

تحديد المرحلة التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية

اختيار الصف الدراسي المطلوب.

اختيار نوع التقييم التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية

تحديد الفصل الدراسي الثاني

اختيار المادة الدراسية المراد الاطلاع على تقييمها.

النقر على أيقونة البحث لعرض التقييمات، مع إمكانية تحميلها عبر أيقونة التحميل.

التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية للشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي من هنـــــــــــــا.

مواد تقييمات الشهادة الإعدادية 2025

تشمل التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني المواد التالية:

التقييمات الأسبوعية الشهادة الإعدادية الرياضيات Mathematics

التقييمات الأسبوعية الشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية اللغة العربية

التقييمات الأسبوعية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ICT)

التقييمات الأسبوعية الدراسات الاجتماعية العلوم Science

التقييمات الأسبوعية اللغة الصينية Chinese Language

التقييمات الأسبوعية اللغة الفرنسية كلغة ثانية Une deuxième langue française

التقييمات الأسبوعية اللغة الفرنسية كلغة أولى Première langue française

التقييمات الأسبوعية اللغة الإيطالية Italiano Language

التقييمات الأسبوعية اللغة الإسبانية Español Language

التقييمات الأسبوعية اللغة الألمانية Deutsch Language

التقييمات الأسبوعية اللغة الصينية القديمة Chinese Language Old

التقييمات الأسبوعية مهارات الزراعة وريادة الأعمال

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