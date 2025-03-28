لينك التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025
أتاحت وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لدعم العملية التعليمية وتوفير مصادر مراجعة دورية للطلاب قبل امتحانات نهاية العام الدراسي والتي ستبدأ يوم 24 مايو 2025.
ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والحصول عليها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط تقييمات الترم الثاني
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط المخصص هنــــــــــا.
تحميل التقييمات الأسبوعية
وفرت وزارة التربية والتعليم بشأن تحميل التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الخطوات كالتالي:
- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.
- تحديد المرحلة التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية
- اختيار الصف الدراسي المطلوب.
- اختيار نوع التقييم التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية
- تحديد الفصل الدراسي الثاني
- اختيار المادة الدراسية المراد الاطلاع على تقييمها.
- النقر على أيقونة البحث لعرض التقييمات، مع إمكانية تحميلها عبر أيقونة التحميل.
رابط التقييمات الأسبوعية للشهادة الإعدادية
حددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي من هنـــــــــــــا.
مواد تقييمات الشهادة الإعدادية 2025
تشمل التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني المواد التالية:
- التقييمات الأسبوعية الشهادة الإعدادية الرياضيات Mathematics
- التقييمات الأسبوعية الشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية اللغة العربية
- التقييمات الأسبوعية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ICT)
- التقييمات الأسبوعية الدراسات الاجتماعية العلوم Science
- التقييمات الأسبوعية اللغة الصينية Chinese Language
- التقييمات الأسبوعية اللغة الفرنسية كلغة ثانية Une deuxième langue française
- التقييمات الأسبوعية اللغة الفرنسية كلغة أولى Première langue française
- التقييمات الأسبوعية اللغة الإيطالية Italiano Language
- التقييمات الأسبوعية اللغة الإسبانية Español Language
- التقييمات الأسبوعية اللغة الألمانية Deutsch Language
- التقييمات الأسبوعية اللغة الصينية القديمة Chinese Language Old
- التقييمات الأسبوعية مهارات الزراعة وريادة الأعمال
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