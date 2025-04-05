بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025

بديل الثانوية العامة.. في ظل سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم وتقديم بدائل عملية تلبي احتياجات سوق العمل، برزت في السنوات الأخيرة عدة مسارات تعليمية تُعد "بدائل للثانوية العامة"، والتي توفر فرصًا واعدة للطلاب خارج الإطار التقليدي.

ويأتي في مقدمة بديل الثانوية العامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني المتطور، والمسارات المهنية التي تمنح الطلاب شهادات معتمدة تؤهلهم مباشرة لسوق العمل أو استكمال التعليم العالي وفقًا لنظام تنسيق خاص.

بديل الثانوية العامة

الموجز يكشف تفاصيل بديل الثانوية العامة والمواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025 عبر السطور التالية.

وفي هذا الصدد، ​أعلنت وزارات التربية والتعليم عن جداول امتحانات البكالوريا لعام 2025، والتي تُعد محطة حاسمة في المسار التعليمي للطلاب.

وتهدف المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025 إلى تمكين الطلاب من التحضير الجيد لهذه الامتحانات المصيرية.​

ويعد نظام البكالوريا "بديل الثانوية العامة" يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إضافة إلى التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.

المدارس المقرر فيها تطبيق نظام البكالوريا



طلاب الثانوية العامة

المدارس الرسمية.

المدارس الرسمية للغات.

المدارس الخاصة التي تعتمد النظام المصري.

أما المدارس التي تمنح شهادات دولية، مثل المدارس الدولية ومدارس النيل الدولية والمدارس الرسمية الدولية (IPS)، فلن يتم تطبيق نظام البكالوريا عليها.

وفيما يتعلق بالمواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025 فإنها تتيح الفرصة للطلاب للامتحان مرتين في السنة: الأولى في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والثانية في شهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي كما أن هذا النظام يُسهم في توفير فرص إضافية للطلاب للتقييم والتحصيل الأكاديمي المستمر.

موعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد

وتطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة 2025 على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026، أما الطلاب الذين سيكونون في الصفين الثاني والثالث الثانوي العام القادم، فسيكملون دراستهم بنظام الثانوية العامة التقليدي والذي تغير في عام 2025.

وسيقتصر نظام البكالوريا الجديد على دراسة 7 مواد فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مع إلغاء التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي واستبداله بثلاث شعب رئيسية يختار الطالب منها وفقًا لاهتماماته: شعبة الطب وعلوم الحياة، شعبة الهندسة وعلوم الحاسب، وشعبة الأعمال والأدب والفنون.

ويحظى بديل الثانوية العامة باهتمام متزايد من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، خاصة مع ما تقدمه من مزايا، أبرزها التدريب العملي، والشراكة مع مؤسسات صناعية كبرى، وفرص التوظيف المباشر بعد التخرج، كما توفر هذه المدارس تخصصات متنوعة في مجالات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الميكاترونيات، البرمجة، الخدمات الفندقية، والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في مستقبل مهني مبكر ومتميز.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التوسع بديل الثانوية العامة خاصة في هذه النماذج كجزء من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، من خلال إعداد جيل مؤهل تقنيًا ومهاريًا يواكب تطورات العصر.

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