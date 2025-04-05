ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025.. إليك التفاصيل

ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025.. يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات شهر إبريل الجاري 2025 لصفوف النقل، وهل تم بالفعل تأجيلها؟، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات شهر أبريل غير صحيح، مشددة على أن الامتحانات سوف تُعقد في موعدها المحدد دون أي تغيير.

ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025

وهذا ما يناقشه موقع الموجز في السطور التالية حول ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025.

ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025

أولياء الأمور تريد تعديل موعد الامتحانات

وكان عدد من أولياء الأمور قد طالبوا بتأجيل بدء ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025، وخاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بسبب تزامنها مع عطلة شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين، حيث تشرع الامتحانات في اليوم التالي مباشرة لاحتفالات شم النسيم الموافق يوم 21 أبريل، ولفتوا إلى أن الامتحانات الإلكترونية تتطلب حضورًا مبكرًا للطلاب إلى المدارس وذلك قبل موعدها بهدف ضبط الشبكات والأجهزة، وهو أمر من الممكن أن يتعذر تنفيذه بسبب الإجازات الرسمية.

خطة ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025 ومحتواها

وبحسب الوزارة، أنه تشمل امتحانات شهر أبريل تقييم المناهج التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025، حيث تُعقد الامتحانات داخل الفصول الدراسية وتحت إشراف مباشر من معلمي كافة المواد.

وجدير بالذكر أيضاً أن هذه الامتحانات لا تشمل طلاب الشهادة الإعدادية، حيث تقتصر فقط على صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

شائعات الوزارة تنفيها تماماً

وشددت وزارة التربية والتعليم مجددًا على أن امتحانات شهر أبريل سوف تُجرى كما هو مخطط لها، وناشدت الطلاب وأولياء الأمور أيضاً بعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

ضوابط امتحانات شهر إبريل فى المدارس 2025

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