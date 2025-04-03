تفاصيل الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية.. الأزهر الشريف

معاهد الأزهر الشريف.. كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول الحصص المجانية وذلك ضمن مبادرة "معًا نتعلم"، التي تهدف إلى دعم الطلاب وتسهيل الفهم في كافة المواد الدراسية، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

امتحانات المعاهد الأزهرية في العام الحالي 2025

جدول الحصص المجانية عبر تطبيق تليجرام لطلاب الأزهر الشريف

ولفت القطاع إلى أنه تم بالفعل تعديل مواعيد الشرح عقب شهر رمضان المبارك كي تناسب الطلاب بشكل أفضل، والمواعيد الجديدة موضحة كالآتي:

جدول الدروس الأسبوعي:

السبت: العلوم الشرعية (التوحيد، الحديث، التفسير، الفقه).

ثم يوم الأحد: اللغة الإنجليزية، الإحصاء.

ويوم الإثنين: الرياضيات.

وأيضًا يوم الثلاثاء: العلوم (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء).

وبالإضافة إلى يوم الأربعاء: الدراسات الاجتماعية (التاريخ، الجغرافيا)، والفقه (شافعي، حنفي، مالكي).

وأخيراً يوم الخميس: العلوم العربية، المهارات المهنية.

ولفت القطاع أنه من الممكن للطلاب متابعة الدروس من خلال القنوات المخصصة لكل مادة على تطبيق تليجرام عن طريق هذا الرابــــط.

التعليم المجاني عبر تليجرام لطلاب الأزهر الشريف

ومن أجل ضمان وصول الطلاب لهذه الحصص بسهولة، قد خصص قطاع المعاهد الأزهرية قنوات على تطبيق “تليجرام”، حيث يتم بالفعل بث الدروس بشكل منظم وعلى مدار الأسبوع، ومن الممكن للطلاب متابعة الشرح واستخدام المادة التعليمية عبر الرابط الذي يتيحه القطاع.

ولذلك نهدف عن طريق هذه القنوات إلى دعم التعليم عن بُعد وإتاحة بيئة تعليمية متكاملة تعين الطلاب على الإستفادة القصوى من المادة العلمية المتواجدة.

وتأتي مبادرة “معًا نتعلم” بهدف دعم الطلاب في كافة المواد بطريقة مجانية، وهي جزء من الخطوات التي تتبعها المعاهد الأزهرية من أجل تطوير التعليم وتحسين فرص الطلاب لإكتساب المعرفة، وتشمل المبادرة دروسًا متكاملة ومتوفرة لكافة الفئات العمرية في مراحل التعليم المتباينة، مما يساعد ذلك على إتاحة فرص تعليمية متساوية.

ولا تفوت الفرصة من أجل الحصول على أفضل تجربة تعليمية بواسطة متابعة جدول الحصص المجانية والمعلومات المتوفرة على القنوات الرسمية، واستفد مما تقدمه هذه المبادرة بهدف دعم مستقبلك الدراسي.

مراجعات طلاب معاهد الأزهر الشريف غير تليجرام

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