توزيع منهج امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي

يترقب طلاب الصف الثالث الابتدائي وأولياء أمورهم إعلان منهج امتحانات شهر إبريل 2025 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات المجمعة لصفوف النقل، والتي تُعد من المحطات المهمة في تقييم مستوى الطلاب خلال الترم الثاني.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اطلاع الطلاب على منهج امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل.

امتحانات شهر إبريل

توزيع منهج امتحانات شهر إبريل 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن منهج امتحانات شهر إبريل 2025 للصف الثالث الابتدائي ستشمل الدروس التي تم تدريسها بداية من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الترم الثاني.

وأكدت أن امتحانات شهر إبريل 2025 ستُعقد داخل الفصول الدراسية، وتحت إشراف معلمي المواد، مع الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة لكل مدرسة في شرح المحتوى الدراسي.

فيما يتعلق بالمقررات الدراسية، فأن منهج امتحانات شهر إبريل 2025 يشمل مادة اللغة العربية موضوعًا من المحور الثالث وموضوعين من المحور الرابع، أما مادة "كونكت" فتغطي الوحدات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة.

امتحانات شهر إبريل

وتتناول مادة الرياضيات درسين من الفصل الثامن، بالإضافة إلى الفصل العاشر كاملًا، وبعض دروس الفصل الحادي عشر.

وفي مادة "اكتشف"، سيتم اختبار الطلاب في محتوى الفصلين الثالث والرابع، بينما تتضمن مادة التربية الدينية الإسلامية دروسًا من المحور الثالث حول البطاقات، ودروسًا من المحور الرابع عن السيدة عائشة.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أبريل 2025 ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل، وتشمل جميع صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مع استثناء طلاب الشهادة الإعدادية من هذه المواعيد.

موعد تقييمات الصفين الاول والثاني الابتدائي

بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي، فسوف يتم تقييم الطلاب بنظام التقييم المستمر على مرحلتين، الأولى من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، والثانية من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

أما امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، فتنقسم إلى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الأحد 18 مايو، تليها الامتحانات الأساسية من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو.

وفيما يخص الشهادة الإعدادية، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 31 مايو 2025 وتنتهي الأربعاء 4 يونيو، على أن تُعقد امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 3 أغسطس.

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