جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 نهاية العام لطلاب أدبي

حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 لطلاب القسم الأدبي والعلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 لطلاب الشعبة الأدبية طبقا لما أعلنته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

جدول امتحانات الثانوية الازهرية أدبي

ينطلق جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 لطلاب الشعبة الأدبية يوم السبت 31 مايو 2025 بمادتي القرآن الكريم من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، ثم الحديث من 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 يوم الإثنين 2 يونيو 2025، يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا، ثم مادة الإنشاء من 12 حتى 2 ظهرًا.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

بعد إجازة عيد الأضحى، تُستأنف الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادة اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، يؤدون امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا، ويليه يوم الخميس 19 يونيو 2025 امتحان النحو بنفس التوقيت.

يتابع الطلاب يوم الأحد 22 يونيو 2025 بامتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، يمتحن الطلاب الإحصاء نظام حديث للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 النظام القديم

ويخضع طلاب النظام القديم لامتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا يوم الثلاثاء أيضا الموافق 24 يونيو 2025.

يوم الأحد 29 يونيو 2025، يُعقد امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، يمتحن الطلاب مادة التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الخميس 3 يوليو 2025، تُعقد امتحانات الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

يوم الأحد 6 يوليو 2025، يُؤدي المبصرون فقط امتحان مادة الجغرافيا من 9 حتى 12 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، يُعقد امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا.

وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو 2025 بامتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

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