جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهري 2025 رسميًا

أعلنت المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر 2025 للقسمين العلمي والأدبي، والتى من المقرر أن تنطلق خلال شهر مايو المقبل من العام الحالي وفقًا لما حددته الإدادر المركزية للامتحانات بالأزهر.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهري

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر 2025 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والتي ستبدأ يوم تبدأ يوم الخميس 29 مايو 2025، وتنتهي الأربعاء 9 يوليو 2025 للقسم العلمي، أما للقسم الأدبي تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، وتنتهي الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر

موعد الامتحانات 2025 لمعاهد البعوث الإسلامية

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر 2025 لمعاهد البعوث الإسلامية القسم العلمي من الخميس 29 مايو وحتى الأربعاء 9 يوليو 2025، أما للقسم الأدبي تبدأ من السبت 31 مايو وحتى الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر 2025 علمي

الخميس 29 مايو: القرآن الكريم والحديث

الأحد 1 يونيو: الرياضيات البحتة

الثلاثاء 3 يونيو: الفقه

إجازة عيد الأضحى المبارك

السبت 14 يونيو: الفيزياء

الإثنين 16 يونيو: النحو

الأربعاء 18 يونيو: الصرف

السبت 21 يونيو: الكيمياء

الإثنين 23 يونيو: التوحيد

الأربعاء 25 يونيو: الأدب والنصوص

السبت 28 يونيو: اللغة الأجنبية

الأربعاء 2 يوليو: الأحياء

السبت 5 يوليو: الرياضيات التطبيقية

الإثنين 7 يوليو: البلاغة

الأربعاء 9 يوليو: التفسير

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهر 2025 الأدبي

يوم السبت 31 مايو: القرآن الكريم، الحديث

الاثنين 2 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية، الإنشاء

الأحد 15 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 17 يونيو: الفقه

الخميس 19 يونيو: النحو

الأحد 22 يونيو: الصرف

الثلاثاء 24 يونيو: الإحصاء للمبصرين فقط، الفلسفة والمنطق نظام قديم

الأحد 29 يونيو: التاريخ

الثلاثاء 1 يوليو: التوحيد

الخميس 3 يوليو: الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 6 يوليو: الجغرافيا للمبصرين فقط

الثلاثاء 8 يوليو: البلاغة

الخميس 10 يوليو: التفسير

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