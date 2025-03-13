مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي علوم ورياضة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي علوم ورياضة 2025

الموجز ينقل لكم تفاصيل مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي علوم ورياضة 2025.

ومن المرتقب أن تكون مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي علوم ورياضة 2025 وفقًا لوزارة التعليم بأنه سيخوض طلاب شعبة "علمي علوم" و"علمي رياضة" امتحاناتهم في الفترة المحددة من قبل الوزارة، وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي علوم وعلمي رياضة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي لشعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة" يوم الأحد 4 يونيو 2025، على أن تستمر حتى السبت 1 يوليو 2025.

ويخوض الطلاب امتحانات في جميع المواد الدراسية التي تشمل مواد التخصص، مع تحديد مواعيد دقيقة لكل مادة.

التنسيق بين المواد الدراسية

كما أكدت الوزارة أنه سيتم مراعاة تنسيق بين مواعيد المواد الدراسية في شعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة" لتفادي التعارض بين الامتحانات، مما يسهل على الطلاب التركيز في كل مادة على حدة.

كما سيتاح للطلاب عدد من الإجراءات التي تساهم في تخفيف العبء عليهم خلال فترة الامتحانات.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد في المدارس المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وقد تم تحديد أماكن جلوس الطلاب بشكل مسبق، وتوزيع الأوراق الامتحانية في جميع اللجان وفقًا للجدول الزمني المعلن.

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل أكثر حول جدول الامتحانات، حيث يعد الجدول المعلن من قبل الوزارة مرنًا بما يكفي لاستيعاب أي تغييرات قد تحدث نتيجة لأسباب غير متوقعة.

ويشمل الجدول مواعيد المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل حول كيفية الاستعلام عن أماكن اللجان، فضلاً عن الإجراءات التي ستُتخذ في حال حدوث أي طارئ خلال فترة الامتحانات.

اقرأ أيضا:

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025.. وإليك جدول النظام الجديد

جدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد 2025.. وموعد بدء الامتحان