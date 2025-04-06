جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين والمكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين التكنولوجية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث ستبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها حرصت على إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بما يراعي توفير فترات مناسبة للمراجعة بين كل مادة وأخرى، مراعاة لمصلحة الطلاب في جميع الشعب ويأتي الجدول كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 نظام جديد

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد لطلاب عملي وعلمي رياضة وأدبي وهي كالتالي:

شعبة علمي

15 يونيو التربية الدينية، الوطنية

17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

22 يونيو اللغة العربية

26 يونيو الفيزياء

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

3 يوليو الكيمياء

10 يوليو الأحياء

شعبة علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب علمي رياضة نفس مواعيد المواد المشتركة مع علمي علوم ظع اختلاف يومان.

6 يوليو الرياضيات البحتة

10 يوليو الرياضيات التطبيقية

الشعبة الأدبية

15 يونيو التربية الدينية، الوطنية

17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

22 يونيو اللغة العربية

26 يونيو التاريخ

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

3 يوليو الجغرافيا

10 يوليو الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2025 النظام القديم

علمي علوم

17 يونيو الاقتصاد، الإحصاء

24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

6 يوليو الجيولوجيا

باقي المواد كما في نظام الجديد

علمي رياضة

1 يوليو التفاضل والتكامل

6 يوليو الجبر والهندسة الفراغية

8 يوليو الديناميكا

10 يوليو الاستاتيكا

باقي المواد كما في علمي علوم

أدبي

6 يوليو علم النفس والاجتماع

10 يوليو الفلسفة والمنطق

باقي المواد كما في النظام الجديد

جدول امتحانات الثانوية العامة STEM للمتفوقين

يبدأ بـ التربية الدينية والوطنية يوم 15 يونيو

يتضمن اختبارات استعداد جامعي ومقاييس مفاهيم في مواد التخصص

يمتد حتى 10 يوليو، موزعًا بين طلاب علوم ورياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة

مدارس المكفوفين النظام الجديد

تبدأ 15 يونيو وتنتهي 10 يوليو

الامتحانات موزعة على ورقتين في المواد الأساسية

تشمل الجغرافيا والتاريخ والإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة

مدارس المكفوفين النظام القديم

تبدأ 15 يونيو وتنتهي 10 يوليو

تشمل مواد إضافية مثل الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية موزعة على ورقتين في 9 يوليو

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