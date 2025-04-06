تفقد وزير التربية والتعليم مدارس بثلاث محافظات مختلفة لضمان التزام المدارس بقرارات الوزارة

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة ميدانية مفاجئة شملت المدارس بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بدقة، وضمان التزام المدارس بمعايير تقييم الطلاب.

ويستعرض موقع “الموجز” زيارات وزير التربية والتعليم المفاجئة في الثلاث محافظات حيث رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التربية والتعليم

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس كفر الشيخ

استهل وزير التربية والتعليم جولته من محافظة كفر الشيخ، بزيارة مدرسة المعداوي الابتدائية بإدارة بيلا التعليمية، والتي تضم 1619 طالبًا وطالبة.

وتفقد خلالها الفصول الدراسية، وراجع دفاتر المعلمين وكشوف الحضور والغياب، مشددًا على أهمية الإنصاف في التقييم وتسجيل الدرجات بدقة وشفافية، بما يضمن تحقيق مصلحة الطالب.

وزير التربية والتعليم

وتوجه إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، والتي تضم 425 طالبًا بالفترة الصباحية، حيث اطلع على كراسات الواجب وسجلات التقييم، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل برصد الحضور والغياب وتطبيق معايير واضحة وعادلة في التقييم.

كما زار مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، التي يبلغ عدد طلابها 901 طالبًا، وتفقد الفصول وسجلات الأداء، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية للحفاظ على بيئة تعليمية منضبطة.

وزير التربية والتعليم

زيارة مدارس الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، تفقد وزير التربية والتعليم مدرسة دارين الابتدائية بإدارة نبروه التعليمية، والتي تضم 1400 طالب. وشملت الزيارة متابعة كراسات التلاميذ، ودفاتر المعلمين، ومستوى الطلاب في القراءة، بالإضافة إلى تقييم أداء طلاب الصف الرابع في مادة اللغة الإنجليزية، حيث أثنى الوزير على تفاعلهم داخل الفصل، داعيًا المعلمين إلى تحفيزهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وزير التربية والتعليم

كما زار مدرسة البدراوي الحسيني للتعليم الأساسي، والتي تضم 965 طالبًا، واطلع على كراسات الطلاب وسجلات الغياب والحضور، مشددًا على أهمية انتظام العملية التعليمية ومتابعة أداء التلاميذ باستمرار.

وزير التربية والتعليم

زيارة مدارس القليوبية

واختتم وزير التربية والتعليم جولته في محافظة القليوبية بزيارة مدرستي 25 يناير الرسمية للغات وكفر شكر الابتدائية الجديدة بإدارة كفر شكر التعليمية، واللتين تضمان 835 و441 طالبًا على التوالي.

وتفقد خلالهما عددًا من الفصول وسجلات التقييم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التحصيل الدراسي وتضمن مشاركة فعالة من الطلاب.

رسائل وزير التربية والتعليم

وخلال الجولة، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن:

مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول.

التقييمات يجب أن تُجرى بعدالة، مع تسجيل الدرجات بشفافية ودقة.

الالتزام برصد الغياب والحضور ضرورة، وكذلك تطبيق معايير تقييم عادلة تضمن المساواة بين الطلاب.

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم حريصة على المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان جودة التعليم، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وتوفير كافة السبل التي تُمكن الطلاب من تحقيق أفضل النتائج.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

اقرأ أيضا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهري 2025 رسميًا