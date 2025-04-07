تعليم الجيزة تعلن موعد امتحانات شهر إبريل 2025 رسميا

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل، والتي تشمل من الصف الثالث الابتدائي حتى السادس، والصفين الأول والثاني الإعدادي، إلى جانب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن موعد امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل وفقا لما حددته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

امتحانات شهر إبريل

موعد امتحانات شهر إبريل 2025 بالجيزة

وصرّح مدير مديرية التربية والتعليم، سعيد عطية، أن امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل ستبدأ يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

ويأتي موعد امتحانات شهر إبريل 2025 لصفوف النقل عقب انتهاء احتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

امتحانات شهر إبريل

تجهيز نماذج استرشادية بنظام البوكليت

وأكد عطية أن الاستعدادات جارية لتجهيز نماذج استرشادية بنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية، استعدادًا لتطبيقه رسميًا في امتحانات نهاية العام الدراسي بعد إعلان وزير التربية والتعليم تعميم النظام على هذا الصف.

وأشار إلى أن نظام البوكليت على دمج ورقة الأسئلة والإجابة داخل كراسة واحدة، في خطوة تهدف لتطوير شكل الامتحان وضمان الشفافية وتقليل فرص الغش.

ولفت إلى حرص المديرية على تعزيز التواصل مع أولياء الأمور من خلال تحديد مواعيد ثابتة للاختبارات الشهرية، وتنظيم لقاءات دورية لشرح النظام الجديد ورفع الوعي بمميزاته، ضمن خطة لتطوير العملية التعليمية.

وشدد عطية على أهمية تنفيذ برامج علاجية صيفية للطلاب الذين يعانون من ضعف في المهارات الأساسية.

مزايا نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كراسة الامتحان تضم الأسئلة والإجابات معًا.

توفر مساحة بيضاء كمسودة للطالب.

قد تحتوي بعض المواد على أكثر من 20 صفحة أسئلة.

تتطلب إجابات قصيرة وواضحة بدلًا من الإطالة.

تتيح للطالب حرية اختيار ترتيب الإجابة مع تخصيص مكان محدد لكل سؤال.

تحد من ظاهرة الغش الإلكتروني ومنع تصوير الامتحان.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو من العام الحالي، أما امتحانات النقل تبدأ من يوم 24 مايو حتى 29 مايو من نفس العام.

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