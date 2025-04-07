تعرف على خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025.. وطريقة طباعتها

يبحث المعلمين عن طريقة استخراج صحيفة أحوال معلم 2025 وهي من الوثائق الأساسية المطلوبة عند التقديم للترقيات أو عند إجراء أي معاملة إدارية داخل المؤسسات التعليمية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن الوصول إلى صحيفة أحوال معلم 2025 من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

صحيفة أحوال معلم 2025 موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات واضحة لاستخراج صحيفة أحوال معلم 2025 إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، لتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد للمعلمين.

صحيفة أحوال معلم

خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025

يمكن للمعلم استخراج صحيفة أحوال معلم 2025 بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام إدارة الموارد البشرية والضغط على صحيفة أحوال معلم 2025 من خلال الرابط هنا. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل:

الرقم القومي

الكود الوظيفي

الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الإدارة التعليمية التابع لها

بعد تسجيل الدخول، ستظهر الصحيفة الخاصة بالمعلم ويمكن طباعتها مباشرة.

بيانات صحيفة أحوال معلم 2025

تتضمن صحيفة أحوال معلم 2025 ثلاث فئات رئيسية من البيانات:

البيانات الشخصية تشمل الاسم الرباعي، محل الإقامة، الجنسية، الحالة الاجتماعية، الديانة، وتاريخ الميلاد.

المؤهلات التعليمية تتضمن التخصص الدراسي، سنة التخرج، الدرجات العلمية “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه”، والدبلومات الحاصل عليها.

الخبرات المهنية تشمل تاريخ التعيين، سنوات الخدمة، الدرجات الوظيفية السابقة، والترقيات التي حصل عليها المعلم.

صحيفة أحوال معلم

طباعة صحيفة أحوال معلم 2025

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمعلم

تحديد جهة العمل المدرسة أو المؤسسة التعليمية

إدخال الرقم القومي والكود الوظيفي

الضغط على خيار "بحث" لعرض الصحيفة

مراجعتها ثم الضغط على "طباعة" لحفظ نسخة ورقية

تسجيل الدخول إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول على منصتها الإلكترونية، وذلك لإتمام إجراءات الترشح للاختبارات والحصول على الشهادات المطلوبة. وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين من هنا. إدخال كود المعلم في خانة البحث المخصصة. استكمال البيانات الأساسية المطلوبة بدقة. كتابة رقم الهاتف والرقم القومي الخاص بالمعلم. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمعلم على المنصة. سداد الرسوم المطلوبة من خلال الدفع الإلكتروني عبر المنصة. الضغط على "تسجيل" لبدء إجراءات اجتياز الامتحان.

وفي حال اجتياز الامتحان بنجاح، يحصل المعلم على الشهادة المعتمدة، أما في حالة عدم النجاح، يُتاح له فرصة إعادة دخول الامتحان مرة أخرى.

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