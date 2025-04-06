موعد قبض مرتبات شهر أبريل 2025.. جدول المواعيد وأماكن الصرف

يبحث عدد كبير من المصريين عن موعد قبض مرتبات شهر أبريل 2025 وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد قبض مرتبات شهر أبريل 2025 لموظفين الحكومة وينشر لكم “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أعلنت وزارة المالية عن موعد قبض مرتبات شهر أبريل 2025، حيث تم تحديد تاريخ صرف المرتبات لهذا الشهر الموافق 21 أبريل 2025 وذلك بدلًا من 24 أبريل، مع تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات وثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة.

الجدول الزمني لـ قبض مرتبات شهر أبريل 2025

وسوف يشرع قبض مرتبات شهر أبريل 2025 ، بناءً على الجدول الزمني، يوم الإثنين الموافق 21 أبريل، ويستمر على مدار خمسة أيام إلى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وسوف يشمل الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، والمكاتب البريدية.

قبض مرتبات شهر أبريل 2025

كما خصصت وزارة المالية أيام 4، 7، 8 في شهر أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يستطيعوا استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

ودعت وزارة المالية، في سياق التحضير لـ قبض مرتبات شهر أبريل 2025 ، كافة العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث سوف تكون المرتبات متوفرة على مدار اليوم، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.

طرق قبض مرتبات شهر أبريل 2025

وخصصت وزارة المالية عدة طرق لـ قبض مرتبات شهر أبريل 2025، ويستطيع العاملون من صرف مرتباتهم عبر عدة أماكن مخصصة لذلك مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المتباينة، وكذلك مكاتب البريد المصري.

موعد زيادة المرتبات 2025

وفيما يتعلق بموعد زيادة المرتبات 2025، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن زيادة مرتقبة في أجور العاملين بالدولة، وذلك اعتبارًا من أول شهر يوليو 2025، تزامنًا مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

حيث تشمل الزيادة علاوة دورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه، كما سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

قبض مرتبات شهر أبريل 2025

من المتوقع أن تتضمن موازنة العام المالي الجديد ارتفاع في نسبة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪، كي يصل إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك من أجل استيعاب الزيادات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها من أول شهر يوليو، كما تشمل الموازنة إتاحة المخصصات المالية اللازمة بهدف تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، وهو بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في سائر أجهزة الدولة.

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