موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تعرف على التفاصيل

مرتبات شهر أبريل 2025.. يشهد الجهاز الإداري للدولة، وخاصة العاملين بقطاع التعليم، حالة من الترقب في انتظار موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، خاصة مع الحديث المتزايد عن زيادات قريبة في المرتبات، وفي ظل هذه الأجواء، أعلنت وزارة المالية عن خبر سار وهو صرف الرواتب قبل الموعد المعتاد.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، حيث قررت وزارة المالية تقديم صرف مرتبات أبريل ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بدلًا من 24، وسوف يستمر عملية صرف الرواتب إلى يوم الجمعة 25 أبريل، لتفادي الزحمة وضمان إن كل موظف يحصل على مستحقاته براحة.

مواعيد صرف المستحقات المتأخرة

ووفقًا للكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف أي مستحقات مالية متأخرة عن الشهر، لكي يحصل كل العاملين على رواتبهم من غير ضغط أو تأخير.

رواتب إبريل

وسائل متعددة لصرف المرتبات بسهولة

الوزارة أيضاً وفّرت أكتر من طريقة لصرف المرتبات:

من خلال فروع البنوك الحكومية

عبر مكاتب البريد المنتشرة

من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

أو من المحافظ الإلكترونية لتسهيل العملية وتقليل الزحمة

تنظيم الصرف والالتزام بالمواعيد

وشددت وزارة المالية على أهمية التزام كل الجهات الحكومية بالجدول المحدد، لتوفير السيولة المطلوبة وتفادي أي زحام، خصوصًا مع استعدادات الموظفين للأعياد وزيادة الإقبال على السحب.

تفاصيل الزيادات الجديدة حسب كل درجة وظيفية

ضمن خطة الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور، تم تحديد سلم جديد للمرتبات، وسوف يكون بالشكل التالي:

6000 جنيه للدرجة السادسة

6500 جنيه للدرجة الخامسة

7000 جنيه للدرجة الرابعة

7500 جنيه للدرجة الثالثة

8000 جنيه للدرجة الثانية

8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها

9200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها

10200 جنيه للدرجة العالية

12200 جنيه للدرجة الممتازة

بدء تطبيق الزيادات من يوليو 2025





وزارة المالية أكدت إن الزيادات سوف تطبق رسميًا من يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، في إطار خطة تحسين الأجور.

مزايا إضافية: علاوات وحوافز

الحزمة المالية الجديدة لم تتضمن رفع في المرتب الأساسي، لكنها أيضًا شملت:

علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين

حد أدنى للزيادة الشهرية 150 جنيه

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه

حافز ثابت شهري بقيمة 300 جنيه لكل الدرجات من السادسة حتى الممتازة

زيادات كبيرة في مخصصات الأجور بالموازنة

مشروع الموازنة العامة لـ 2025/2026 كشف عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة 18.1% عن السنة الماضية، لضمان استمرار تحسين المعيشة.

خطة تعيينات لدعم التعليم والصحة

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الموازنة الجديدة بتتضمن تعيين أكتر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة لـ10 آلاف موظف بقطاعات خدمية، بهدف تقوية البنية الأساسية للخدمات.

رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه من يوليو

واعتبارًا من يوليو 2025، سوف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع التأكيد إن الزيادة الشهرية لأي موظف لن تقل عن 1100 جنيه، في خطوة واضحة نحو العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين.

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