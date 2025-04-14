استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. كيفية تقديم شكوى أو استفسار

تزايد اهتمام المواطنين عبر محركات البحث بمعرفة تفاصيل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أصبح البحث عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي من أبرز الموضوعات التي تشغل المستفيدين والساعيين للاستفادة من دعم تكافل وكرامة، ويعرض الموجز خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.

برنامج تكافل وكرامة هو أحد البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بهدف دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وكذلك توفير المساعدة للمسنين وذوي الإعاقة. وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية لمعرفة حالة المعاش الخاص بك في هذا البرنامج في الاستعلام بالرقم القومي.

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة الطلب والمبلغ المستحق من خلال الرقم القومي

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي



الدخول إلى الموقع الرسمي

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط:

إدخال البيانات المطلوبة، أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان الحصول على النتائج الدقيقة.

بعد التحقق من البيانات، اضغط على زر "استعلام".

تظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة بحالة الطلب، سواء تم قبولك في البرنامج أو أن الطلب قيد المراجعة، بالإضافة إلى قيمة الدعم المستحق وموعد الصرف.

كيفية تقديم شكوى أو استفسار

إذا واجهت أي مشكلة أثناء الاستعلام، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الساخن 19680، أو التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن.

الفئات المستحقة لتكافل وكرامة



الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامةالأسر الفقيرة التي تعاني من انخفاض الدخل.

كبار السن فوق 65 عامًا.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأيتام والأرامل.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة حكومية أو معاش تأميني مرتفع.

تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة الحالة الاجتماعية، وشهادة الإعاقة في حالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، الالتزام بإجراء الفحوصات الصحية الدورية للأطفال.

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