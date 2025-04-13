رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

يبحث الكثيرون من مستحقي معاش تكافل وكرامة، عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، وقيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة منذ شهرين.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط لتسجيل الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2025، عبر الإنترنت دون الذهاب مكاتب الشؤون الاجتماعية، لتوفير الوقت الجهد، وخلال التقرير التالي ينشر الموجز كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خطوة بخطوة.

معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الهاتف المحمول وذلك من خلال الموقع الرسمي والخطوات التالية .

ادخل على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هــنــا

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة

اضغط على زر «استعلام» بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ستظهر لك تفاصيل حالة الطلب، سواء بالقبول أو كون الطلب قيد المراجعة، مع توضيح قيمة الدعم وموعد الصرف

رابط تسجيل تكافل وكرامة

من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي، يمكنك تسجيل تكافل وكرامة وإدخال بياناتك في حالة الرغبة في الاشتراك في تكافل وكرامة والحصول على معاش في حالة توافر الشروط المطلوبة، وذلك من خلال رابط تسجيل تكافل وكرامة من هنـــا

زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بـ زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% خلال شهر أبريل الجاري وذلك وفق خطة الحكومة، التي تستهدف زيادة معاشات تكافل وكرامة أولاً بشكل دائم ، وبذلك سيتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بالزيادة الجديدة .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

من المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2025 خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم الصرف منتصف الشهر وتحديدا في 15 أبريل، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2025

وكشفت وزارة التضامن الإجتماعي أسباب توقف أو رفض معاش تكافل وكرامة 2025 ، وهي الحالات التالية ..

امتلاك المستفيد من معاش تكافل وكرامة أرض زراعية تزيد عن فدان واحد.

امتلاك مركبات مثل الجرارات الزراعية أو السيارات الخاصة، سواء كانت نقل أو ملاكي أو أجرة.

ملكية عمل شخصي أو خاص.

امتلاك عقارات استثمارية غير مخصصة للسكن.

تسجيل الأبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصاريفها السنوية ألفي جنيه لكل طفل.

امتلاك رؤوس ماشية «3 أو أكثر» بهدف التجارة.

تواجد الشخص خارج البلاد وقت الاستعلام عنه.

العمل في القطاع الخاص مع تأمين أو دون تأمين.

العمل في جهات ذات طبيعة خاصة.

العمل في القطاع الحكومي سواء كان له تأمين أو بدون تأمين.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. إليك الخطوات بالكامل