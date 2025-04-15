موعد صرف معاشات مايو 2025 وأحدث التفاصيل بشأن الزيادة الجديدة المنتظرة

مع اقتراب بداية شهر مايو 2025، يزداد اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم في مختلف محافظات الجمهورية بالتعرف على موعد صرف معاشاتهم الشهرية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقدم لكم الموجز موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.

ووفقًا للسياسة المتبعة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنه من المعتاد صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض الموعد مع عطلات رسمية أو إجازات ،وبناءً عليه، فمن المتوقع أن يتم بدء صرف معاشات مايو يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، ما لم يصدر قرار رسمي بخلاف ذلك.

طرق صرف المعاشات

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تسهيل عملية صرف المعاشات لأكثر من 13 مليون مستفيد، من خلال توفير عدة وسائل وطرق مرنة، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة فوري.

فروع البنوك لمن يفضلون السحب المباشر.

كما توفر الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن موعد صرف المعاش وقيمته عبر موقعها الرسمي، بهدف تخفيف الزحام وتوفير الوقت على المواطنين، لا سيما كبار السن.

زيادة مرتقبة في يوليو 2025

من ناحية أخرى، يترقب أصحاب المعاشات الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي ستُطبق بدءًا من شهر يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15%، في إطار خطة الدولة لتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

ومن المنتظر أن تُحتسب الزيادة على إجمالي قيمة المعاش الأساسي، على أن تدخل حيز التنفيذ في موعد صرف معاشات يوليو.

دعوات للتوسع في الخدمات الرقمية

في ظل التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية، تطالب شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات بتوسيع نطاق استخدام التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية لتسهيل الاستعلام والصرف، وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.

وفي انتظار الإعلان الرسمي من هيئة التأمينات، يُرجح أن يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 في الأول من الشهر، مع استمرار تقديم الخدمات عبر مختلف الوسائل المتاحة، في خطوة نحو مزيد من الدعم والمرونة للمواطنين كبار السن والمستحقين.

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