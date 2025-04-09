موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025 وحقيقة تبكيرها
موعد صرف المعاشات شهر مايو، من الكلمات البحثية التي تصدرت عناوين المواقع الإخبارية المختلفة خلال الساعات المنقضية، حيث يترقب الملايين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف مستحقاتهم لشهر مايو 2025.
وتعددت التساؤلات للوقوف على حقيقة تبكير المعاشات شهر مايو كما حدث في شهر ابريل، ويعرض الموجز خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة المتعلقة بالموعد الرسمي وأماكن صرف المعاشات شهر مايو 2025.
تبكير صرف المعاشات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة ليبدأ من السبت 21 مايو 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته، بينما أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2025، ويستمر حتى نهاية شهر مايو 2025 عبر مختلف وسائل الصرف المتاحة.
زيادة المعاشات شهر مايو 2025
وبالنسبة لموعد تطبيق زيادة المعاشات التي أقرتها الحكومة، أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من إعداد الزيادة السنوية المقررة على المعاشات، والمقرر تطبيقها في شهر يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15%، مع وعد بالإعلان عن كافة التفاصيل في أقرب وقت.
طرق الاستعلام عن معاشات مايو 2025
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم وقيمة الزيادة الجديدة باستخدام الرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أماكن صرف المعاشات شهر مايو 2025
توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من منافذ الصرف لتسهيل حصول المواطنين على معاشاتهم، والتي تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك
- مكاتب البريد المصري
- منافذ شركة فوري
- المحافظ الإلكترونية
شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر
وفيما يلي جدول شرائح التأمينات الاجتماعية المعتمد حاليًا:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًاالشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًاالشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
- الشريحة الرابعة عشرة: 11،592 جنيهًا.
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