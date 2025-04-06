جدول صرف معاشات شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

تزايدت عمليات البحث من قبل أصحاب المعاشات وأسرهم للاستفسار عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، كما تعددت التساؤلات بشأن تبمير صرف المعاشات كما حدث خلال الشهر الماضي.

وينتظر قطاع كبير من مستحقين المعاشات موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم ومساعده على مواجهة غلاء المعيشة، وفيما يلي يستعرض الموجز كافة التفاصيل بشأن جدول صرف معاشات مايو وموعد تطبيق الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 اعتبارًا من الأربعاء 1 مايو 2025 وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويستمر حتى نهاية الشهر، وتزامن ذلك مع تقديم موعد صرف مرتبات إبريل 2025 ليبدأ من السبت 21 مايو بدلًا من يوم 24.

صرف معاشات مايو

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

وبشأن زيادة المعاشات المرتقبة في 2025، أوضح وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يضع اللمسات النهائية على الزيادة الجديدة التي ستُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15%.

الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات الجديدة باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

أماكن صرف معاشات مايو 2025

تُتيح الهيئة العديد من الوسائل لصرف المعاشات، لتسهيل العملية على أصحاب المعاشات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

مكاتب البريد المصري.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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