موعد صرف معاشات مايو 2025 والزيادة المرتقبة بعد القرارات الأخيرة

مع اقتراب موعد صرف معاشات مايو 2025، يترقب أصحاب المعاشات تفاصيل الصرف، خاصة في ظل القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة المعاشات والمرتبات. وفيما يلي نوضح موعد صرف المعاشات، أماكن الحصول عليها، وخطوات الاستعلام عنها وفقًا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية. ويرصد الموجز موعد صرف معاشات مايو 2025.

موعد صرف معاشات مايو 2025

بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في أول يوم من كل شهر، وبذلك يستحق المواطنون أصحاب المعاشات معاشات شهر مايو اعتبارًا من يوم السبت 1 مايو 2025.

أماكن صرف معاشات مايو 2025

حرصًا على تسهيل عملية الصرف، وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة خيارات يمكن لأصحاب المعاشات الاختيار من بينها وفقًا لما يناسبهم، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والتجارية المعتمدة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

منافذ شركة فوري التي تتيح عمليات الصرف بسهولة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، مما يتيح السحب المباشر.



كيفية الاستعلام عن معاشات مايو 2025

للاستعلام عن تفاصيل المعاشات، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية:

1. الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.



2. اختيار أيقونة "صاحب معاش" ثم الضغط على "الخدمات التأمينية".



3. الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.



4. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على "استعلام".



5. ستظهر البيانات التفصيلية الخاصة بمعاش المستعلم.

حقيقة زيادة المعاشات الجديدة

تساءل العديد من المواطنين عن وجود زيادة جديدة في المعاشات، وحتى الآن لم تصدر هيئة التأمينات الاجتماعية أي بيان رسمي يؤكد تطبيق زيادة جديدة للمعاشات بخلاف ما تم الإعلان عنه مسبقًا.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات في بداية العام المالي الجديد، يوليو 2025، وفقًا لما أعلنته الحكومة رسميًا.

بهذا يستمر ملف المعاشات في كونه محور اهتمام لدى المواطنين، حيث يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية مع أي مستجدات تخص الزيادات السنوية المنتظرة.

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