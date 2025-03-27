موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. رابط الاستعلام وطرق الصرف

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. زادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، التي ينتظرها العديد من المستفيدين, بينما يتساءل البعض عن موعد صرف معاشات إبريل 2025 وطرق الاستعلام المتاحة.

موعد صرف معاشات إبريل 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تبكير موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس 2025, مؤكدة أن صرف المعاشات سيستمر خلال الأيام التالية: 25، 26، و27 مارس 2025، في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية وتحسين منظومة المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2025 موعده المعتاد دون تبكير، ليكون موعد الصرف الرسمي يوم 1 مايو 2025, وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أماكن صرف معاشات مايو 2025

وفّرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر مايو 2025، لضمان راحة المواطنين وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، وتشمل هذه الوسائل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والتجارية المعتمدة لصرف المعاشات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

منافذ شركة فوري التي تتيح الصرف الفوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، والتي تتيح الصرف بسهولة من خلال الهاتف.

طريقة الاستعلام عن معاشات مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم المالية بسهولة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “اضغط هنا”.

اختيار أيقونة "صاحب المعاش"، ثم الضغط على "الخدمات التأمينية".

تحديد خيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر "استعلام".

عرض البيانات التفصيلية الخاصة بالمعاش والمبلغ المستحق.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل الشرائح التأمينية المعتمدة للعام 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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