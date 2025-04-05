موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. اعرف هتقبض معاشك امتي

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، حيث يترقب ملايين المواطنين موعد استلام مستحقاتهم المالية التي تمثل مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر.

ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتوفير الدعم اللازم لفئات المجتمع المختلفة، خاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ من أول مايو 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات باستخدام الرقم القومي عبر زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المتاح على الموقع الرسمي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

تتعدد أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025 في:

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025

أعلن وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يوشك على الانتهاء من إجراءات الزيادة القادمة في يوليو 2025، والتي من المتوقع أن تصل إلى 15%، كما أشار إلى أن الصندوق سيكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة في وقت قريب.

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025

سيبدأ صرف معاشات مايو 2025 في 1 مايو المقبل، ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية، مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM والمحافظ الإلكترونية، ويستفيد من هذه الخدمة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق بتكلفة إجمالية تبلغ 38 مليار جنيه.

أما بالنسبة لموعد تطبيق الزيادة الرسمية في المعاشات، فقد أعلن رئيس الوزراء أن هذه الزيادة ستطبق مع بداية العام المالي الجديد، هذه الزيادة تأتي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يذكر أن أصحاب المعاشات قد حصلوا على آخر زيادة رسمية في شهر مارس 2024، حيث قررت الحكومة المصرية تقديم موعد صرف الزيادة ليكون في مارس بدلاً من يوليو، وبنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

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