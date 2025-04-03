موعد زيادة المعاشات 2025.. اعرف المواعيد والحد الادني للأجور

موعد زيادة المعاشات 2025.. أعلنت الحكومة المصرية موعد صرف زيادة المعاشات 2025 الجديدة في المرتبات والمعاشات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين وأصحاب المعاشات.

تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من القرارات لضبط السياسات المالية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد زيادة المعاشات 2025.



موعد زيادة المعاشات 2025 وتفاصيل الحد الأدنى للأجور

رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه بداية من 1 يوليو 2025.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.

تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بـ 250 جنيهًا شهريًا.

لأول مرة، تم تحديد حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة 2025

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.

درجة مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

زيادة المعاشات 2025



موعد زيادة المعاشات 2025

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صندوق التأمينات والمعاشات سينتهي قريبًا من إجراءات الزيادة الجديدة، والتي سيتم صرفها بداية من 1 يوليو 2025، ومن المقرر أن تبلغ الزيادة 15%، مع توضيح التفاصيل قريبًا.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

الشريحة الأولى: 1,495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1,725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1,840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2,300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2,645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2,990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3,335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3,680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4,025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4,370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4,715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5,060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5,405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.

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