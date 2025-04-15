رابط موقع بنك الاسكان والتعمير لحجز شقق الإسكان الجديدة 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء حجز شقق الإسكان الجديدة 2025، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى لأكبر طرح سكني تشهده مصر في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، حيث يشمل الطرح 35،088 وحدة سكنية متنوعة المساحات والتشطيبات وتشمل «مشروع الاسكان المتنوع (الإسماعيلية- أهالينا - بشاير ، مشروع ديارنا المرحلة الأولى ، «مشروع جنة وسكن مصر المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة» ويعرض الموجز رابط موقع بنك الاسكان والتعمير.

رابط موقع بنك الاسكان والتعمير

حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وكراسة الشروط يمكن الآن التقديم وحجز الوحدات إلكترونيًا من خلال تحميل كراسة شروط الإسكان عبر الموقع الرسمي لـ بنك التعمير والإسكان، والتي تشمل كافة التفاصيل حول الطرح من الشروط، والمساحات، والأسعار، وخطوات الحجز والسداد ، ورابط موقع بنك الاسكان والتعمير

شروط حجز شقق الإسكان الجديدة

- أولا الشروط المتعلقة بالدخل:

لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية

ألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- ثانيا شروط متعلقة بالاستحقاق: ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين

إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، يتم فتح باب التقديم لـ شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2025 بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك لحجز وحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، من الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا.

رابط بنك الاسكان والتعمير

طرح 400 ألف وحدة سكنية

ويذكر أن ذلك الطرح يأتي ضمن الـ400 ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر.

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