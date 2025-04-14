موقع تظلمات الاسكان الاجتماعي 2025 .. طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي من خلال إرسال رسائل نصية للمتقدمين بانطباق الشروط أو عدم الانطباق ، ويعرض الموجز موقع تظلمات الاسكان الاجتماعي 2025.

رابط تظلمات الاسكان الاجتماعي

موقع تظلمات الاسكان الاجتماعي 2025 أو لينك تقديم تظلمات نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 ، أفاد الصندوق أن يمكن التقديم على التظلمات على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا اللينك، إذ أن يتم فتح باب التظلمات مدة الشهر، يبدأ من يوم 23 مارس حتى 24 أبريل.

وأكّد الصندوق أنَّه لن يتم الالتفات لأي تظلم يرد بعد هذا مدة الشهر، لذا يجب على المتقدم الالتزام بهذا التاريخ المذكور سابقًا ، ويجب على المتقدم عند تقديم التظلمات، العلم أنَّ الشخص لديه تظلم واحد لذلك يجب التركيز جيدًا بكل دقة حتى تتجنب الرفض النهائي، ويجب الرد بالمستندات على سبب الرفض حتى يتم الموافقة عليه.

موقع تظلمات الاسكان الاجتماعي 2025

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

تفاصيل نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

ولمعرفة التفاصيل لعدم الانطباق يمكن زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمي ، أو إرسال رسالة نصية برقم القومي للمتقدم على الرقم 9311 (مقابل رسوم 3 جنيهات للرسالة).

طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة

والجدير بالذكر يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فتح باب الحجز لطرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7».

وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

ويذكر أن ذلك الطرح يأتي ضمن الـ400 ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر.

سيكون الطرح الأول بالتعاون بين وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان، والذي يشمل 35 ألف شقة، في 15 إبريل الجاري، ويشمل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر.

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