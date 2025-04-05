آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5.. شقق الإسكان الاجتماعي

آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5.. شرعت التظلمات على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي منذ يوم 23 مارس من الشهر السابق، حيث من الممكن للمتقدم الذي تلقى رسالة بضرورة عدم انطباق أوراقه مع شروط شقق الإسكان الاجتماعي والتقديم على تظلم وإرفاق الأوراق الصحيحة.

آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5.

آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

وإليكم آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

وأعلنت وزارة الإسكان عن أن آخر موعد للتقديم على تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي لإعلان سكن لكل المصريين 5 سوف يكون يوم 24 أبريل من الشهر الجاري، أي مدة الشهر منذ فتح باب التظلمات.

وبالإضافة إلى رابط التقديم على تظلمات نتيجة شقق الإٍسكان الاجتماعي وعن طريقة التقديم على تظلمات نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال إعلان سكن لكل المصريين 5 يكون عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على هذا الرابـــط.

ومن الممكن أيضاً للمتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي معرفة سبب عدم انطباق الشروط بالتفاصيل بواسطة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهذا في حين كانت الرسالة النصية عبر الهاتف لم تشمل التفاصيل الكاملة.

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

كما سوف يتم إخطار المواطنين غير المستوفين للشروط رسميًا وذلك عقب انتهاء فترة التظلمات، وهذا مع إمكانية سحب المبالغ المسددة عبر البريد خلال 14 يومًا من إعلان الرفض، وسوف يتم ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط بناءً على المعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط.

وأخيرًا سوف يتم إخطار المواطنين غير الحاصلين على وحدة وهذا بسبب ترتيب الأولويات باسترداد أموالهم خلال 30 يومًا من إعلان النتائج.

آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

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