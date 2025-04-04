الموعد النهائي لتقديم تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي في سكن لكل المصريين 5

انطلقت مرحلة التظلمات على نتائج شقق الإسكان الاجتماعي ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 5" منذ 23 مارس الماضي، حيث أُتيح للمتقدمين الذين تلقوا رسائل تفيد بعدم مطابقة أوراقهم للشروط فرصة تقديم التظلمات وإرفاق المستندات المطلوبة لإعادة النظر في طلباتهم. ويكشف الموجز التفاصيل في السطور التالية.

الموعد النهائي لتقديم التظلمات

أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم على التظلمات سيكون يوم 24 أبريل الجاري، مما يعني أن فترة التقديم تستمر لمدة شهر كامل منذ فتح باب التظلمات.

كيفية تقديم التظلمات ورابط التقديم

يتم تقديم التظلمات الخاصة بنتائج شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يمكن للمتقدمين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا وإرفاق المستندات اللازمة لدعم موقفهم.

كما يمكن لمن لم تنطبق عليهم الشروط معرفة الأسباب التفصيلية للرفض من خلال موقع الصندوق، خاصة في حال كانت الرسالة النصية التي تلقوها عبر الهاتف لا تتضمن تفاصيل كاملة بشأن أسباب عدم القبول.

بهذا الإجراء، تتيح وزارة الإسكان فرصة عادلة لجميع المتقدمين لمراجعة طلباتهم والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة.

اقرأ أيضًا :





