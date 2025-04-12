موعد ظهور نتيجة تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. وخطوات الاستعلام

موعد ظهور نتيجة تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي.. في إطار سعي الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي المدعومة من الحكومة، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات للمواطنين المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي، الذين لم تنطبق عليهم الشروط أو ظهرت لهم نتيجة "غير منطبق" في الإعلان الأخير لعام 2025.

ويأتي موعد ظهور نتيجة تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح بياناتهم أو استكمال مستنداتهم المطلوبة، وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

موعد ظهور نتيجة تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي

ويعرض لكم الموجز موعد ظهور نتيجة تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي.

موعد ظهور نتيجة تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي

تم فتح باب تقديم التظلمات بداية من يوم الأحد 23 مارس 2025، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 24 أبريل 2025، لمدة شهر كامل، وخلال هذه الفترة، يمكن للمتقدمين غير المقبولين تقديم ما يثبت استحقاقهم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

طريقة تقديم تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي

يتم تقديم التظلمات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg، حيث يقوم المتقدم بالدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به، ثم يملأ نموذج التظلم ويرفق المستندات اللازمة، مثل تحديث بيانات الدخل أو تقديم إثباتات جديدة.

موعد ظهور نتيجة التظلمات:

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التظلمات خلال شهر مايو 2025، بعد انتهاء فترة التقديم ومراجعة جميع الطلبات من قبل اللجنة المختصة بالصندوق، وسيتم إخطار المقبولين من خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، أو عبر الموقع الرسمي للصندوق.

كيفية الاستعلام عن نتيجة التظلم:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى 9311.

متابعة البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية المرسلة من الصندوق.

ملاحظات هامة:

التظلم لا يعني القبول تلقائيًا، بل يتم فحصه بعناية.

في حالة رفض التظلم، يمكن التقديم في إعلانات جديدة مستقبلًا.

يُنصح بتقديم التظلم مبكرًا لضمان سرعة الفحص والرد.

ويُعد باب التظلمات فرصة هامة للمواطنين الذين لديهم أعذار أو نقص في الأوراق لتقديم مستنداتهم، ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي على التزامه بالشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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