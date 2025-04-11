موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. إليك الرابط

تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف البطاقة إلى توفير تسهيلات ومزايا متعددة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتسهيلات في وسائل النقل، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على خدمات صحية وتعليمية، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة إصدار البطاقة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق، مما يسهل عليهم متابعة طلباتهم والتأكد من استحقاقهم لهذه المزايا.

ويعرض لكم الموجز موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

زيارة الموقع الرسمي:

أول خطوة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة هي زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. يمكن الوصول إلى الموقع بسهولة عبر الإنترنت.

الدخول إلى قسم "الخدمات الإلكترونية":

بعد الدخول إلى الموقع، يجب على المستخدم التوجه إلى قسم "الخدمات الإلكترونية"، حيث توجد جميع الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.

اختيار "استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة":

بعد ذلك، يتم اختيار "استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة" من الخيارات المتاحة.

إدخال الرقم القومي:

عند الدخول إلى صفحة الاستعلام، سيُطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لهذا الغرض.

الاستعلام وظهور النتيجة:

بمجرد الضغط على زر "استعلام"، سيظهر للمستعلم حالة طلب البطاقة، إما بأنها جاهزة للاستلام، قيد المعالجة، أو تم رفض الطلب مع ذكر السبب.

طرق أخرى للاستعلام:

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

يمكن الاتصال على الرقم 1444 للاستعلام عن حالة طلب البطاقة وتقديم أي استفسارات.

زيارة مكاتب التأهيل الاجتماعي:

يمكن زيارة أقرب مكتب تأهيل اجتماعي في منطقتك للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مباشر.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.

الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في مصر.

القدرة على العمل: يُشترط أن يكون الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للمعايير المحددة من قبل الوزارة.

العمر: يُفضل ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة:

إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات المجهزة.

فرص عمل في القطاع الحكومي بنسبة 5% من إجمالي الوظائف.

إعفاءات دراسية في المدارس والجامعات.

خدمات صحية مجانية أو مخفضة في المستشفيات الحكومية.

تسهيلات في النقل والمواصلات العامة.

اقرأ أيضا :

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح أون لاين

الآن معرفة خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي .. رابط وزارة التضامن الاجتماعى