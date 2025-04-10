خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح أون لاين

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح.. تعتبر المخالفات المرورية من أبرز القضايا التي تهم المواطنين في مصر، حيث تتيح لهم الحكومة العديد من الطرق للاستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات المترتبة عليها.

وفي السنوات الأخيرة، تم تطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية لتسهيل عملية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح، مما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وشفافية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح

ويعرض لكم الموجز خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح

تمكنت وزارة الداخلية في مصر من توفير عدة طرق للمواطنين للاستعلام عن المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية أو من خلال زيارة أقسام المرور، وتُعد هذه الخدمات من بين أفضل الأساليب التي تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الازدحام في مكاتب المرور.

1. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح عبر موقع النيابة العامة

زيارة الموقع الإلكتروني:

الدخول على بوابة النيابة العامة أو بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط (هنا).

اختيار خدمة "الاستعلام عن المخالفات المرورية":

من الصفحة الرئيسية، اختيار خدمة "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

إدخال البيانات المطلوبة:

إدخال رقم لوحة السيارة المعدنية أو رقم رخصة السيارة.

عرض المخالفات:

بعد إدخال البيانات، ستظهر تفاصيل المخالفات والغرامات المرتبطة بالسيارة.

دفع الغرامات (اختياري):

في حالة الرغبة في دفع الغرامات، يمكن متابعة التعليمات المتاحة على الموقع لدفع الغرامات إلكترونيًا.

2. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح عبر تطبيقات الهواتف المحمولة

من خلال تطبيق "خدمات نيابة المرور"، الذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات بكل سهولة، ويتيح التطبيق للمستخدمين إدخال رقم اللوحة المعدنية أو الرقم القومي للاستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات.

3. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح عبر الرسائل النصية

يستطيع المواطنون أيضًا الاستعلام عن المخالفات من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم اللوحة المعدنية إلى الرقم المخصص لهذا الغرض، ثم يتم إرسال تفاصيل المخالفات عبر الرسائل القصيرة.

4. زيارة قسم المرور

إذا كان الشخص يفضل الاستعلام بشكل تقليدي، يمكنه زيارة قسم المرور التابع له، حيث يتوفر هناك جهاز خاص للاستعلام عن المخالفات، مما يسمح له بمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات.

طرق التصالح في المخالفات المرورية

إذا كانت المخالفة قابلة للتصالح، فإن وزارة الداخلية توفر عدة خيارات للتصالح ودفع الغرامات.

1. التصالح عبر الإنترنت

بعد الاستعلام عن المخالفة، يمكن دفع الغرامة إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، ويدفع المواطن الغرامة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة.

2. التصالح في قسم المرور

يستطيع المواطن التوجه إلى قسم المرور ودفع الغرامة مباشرةً هناك ،ويتطلب التصالح عادةً إحضار رخصة القيادة ورخصة السيارة، وفي حالة المخالفات البسيطة، يمكن دفع الغرامة والتصالح فورًا.

3. التصالح عبر البريد المصري

يوفر البريد المصري أيضًا وسيلة لدفع الغرامات، ويمكن للمواطنين زيارة أقرب فرع بريد ودفع قيمة المخالفات بشكل سهل وآمن.

4. الخصومات على المخالفات

في بعض الحالات، يتم منح خصومات على الغرامات إذا تم التصالح ودفع المخالفة في فترة زمنية معينة ،وهذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسوية المخالفات بسرعة.

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