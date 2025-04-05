تزايدت عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، للاستفسار عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة، من المنزل دون الذهاب الي إدارات المرور المنتشرة في المدن والمحافظات.

وتقدم بوابة المرور الإلكترونية، مجموعة من الخدمات الخاصة لمخالفات المرور، لاتاحة الفرصة أمام السائقين لسداد مخالفات المرور قبل تطبيق عقوبة المخالفات، ولذا يكشف الموجز عن خطوات الاستعلام ودفع مخالفات المرور بالإضافة لكيفية تقديم التظلمات.

الاستعلام عن مخالفات المرور

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

أتاحت بوابة المرور الاستعلام عن مخالفات المرور بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ النيابة العامة، واتباع الخطوات الآتية.

1- موقع النيابة العامة للمرور (هنا).

2- اضغط على الاستعلامات.

3- تابع واضغط على الاستمرار.

4- اختر نوع الرخصة التي ترغب في الاستعلام عنها (رخص القيادة-المركبات).

5- اضغط على كلمة الاستمرار.

6- سيطلب منك رقم السيارة في الخانات.

7- سجل البيانات الشخصية وتشمل الاسم والرقم القومي.

8- ستظهر لك المخالفة المرورية التي تستعلم عنها.

حالات التظلم على مخالفات المرور

حددت وزارة الداخلية، الحالات التي يمكن لمالكي السيارات تقديم التظلم على مخالفات المرور بالمجان، دون دفع رسوم للطلب، من بينها:-

إذا كان تسجيل المخالفة بطريقة خاطئة.

في حالة عدم تواجد السائق في المكان أو الوقت المحددين لتسجيل المخالفة.

إذا كانت المخالفات غير متعلقة بالسيارة مثل الأخطاء المتعلقة بمعلومات المركبة.

موقع النيابة العامة للتظلم على مخالفات المرور

كما فعلت وزارة الداخلية خدمة تقديم التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة وموقعها الإلكتروني، ويمكن تقديم تظلم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة، من هنا، واتباع نفس خطوات الاستعلام السابقة.

اختيار أيقونة التظلمات الضغط عليها.

اختيار نوع التظلم المناسب (مثل مخالفة رخصة السيارة).

إدخال البيانات الشخصية الرقم القومي ورقم الرخصة.

اختيار المخالفة التي ترغب بالتظلم عليها وتحديد سبب التظلم.

قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها.

بعد ملء كافة البيانات، يتم الضغط على زر "إرسال الطلب".

سيظهر إيصال التظلم ورقم الطلب، يجب حفظه لمتابعة الحالة لاحقًا

اقرأ ايضا:

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة .. البوابة الإلكترونية

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة.. الخطوات ورابط مباشر