استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة .. البوابة الإلكترونية

استعلام عن مخالفات المرور .. وضعت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع قائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات ، ويعرض الموجز استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

تطورت منظومة المخالفات المرورية ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي بشكل كامل لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، وجرى الكشف عن أسرع طريقة استعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2025 مجانا، في خطوات سهلة وبسيطة.

استعلام عن المخالفات المرورية

أسرع طريقة استعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2025 مجانا : ادخل على الموقع الإلكتروني لبوابة المرور، ثم الضغط على استعلام عن المخالفات المرورية ، ثم اضغط على استمرار

ـ اكتب رقم الرخصة أو الحروف الموجودة على اللوحة.

- عند اختيارك لرقم الرخصة قم بتحديد المحافظة التابع لها.

- تظهر لك قيمة المخالفات المرورية المستحقة.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية



يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية، باتباع الخطوات التالية: - إنشاء حساب جديد أو فتح الحساب بكتابة بيانات الرقم القومي، وكلمة المرور.

- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

- ادخل البيانات الخاصة بالسيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.

- تظهر قيمة المخالفات الخاصة بك.

أسعار غرامات مخالفات المرور 2025

تختلف أسعار غرامات مخالفات المرور 2025، حسب نوع المخالفة والأضرار الناتجة عنها، وهي كالتالي:

- قيادة السيارة بدون رخصة: تتروح بين 1000 و3000 جنيه.

- تجاوز السرعات المحددة: تترواح بين 100 و3000 جنيه.

- التوقف العمد على الطرق: تترواح بين 100 و500 جنيه.

- مخالفات اللوحات المعدنية: تتراوح بين 100 و1500 جنيه، وتشمل تخريب اللوحات المعدنية وتغيير لونها وعدم تركيبها، أو استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة

- تجاهل تعليمات ضباط المرور: تترواح بين 200 و500 جنيه.

- استخدام الهاتف المحمول: تترواح بين 100 و500 جنيه.

- عدم اتباع المسار المحدد للمركبة: تترواح بين 100 و500 جنيه.

- مخالفة إشارات المرور: تترواح بين 100 و2000 جنيه.

- القيادة تحت تأثير المخدرات: تترواح بين 5000 و10000 جنيه.

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استعلام عن مخالفات المرور مجانا.. إليك الرابط والخطوات كاملة