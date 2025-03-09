الاستعلام عن مخالفات المرور 2025.. كل الطرق مجانية

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025.. شهدت الخدمات الحكومية في مصر تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع المرور، الذي أتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة، لتمكن المواطنين من معرفة مخالفاتهم وسدادها بسهولة عبر الإنترنت.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من خلال المنصات الرسمية مثل موقع النيابة العامة، وبوابة مصر الرقمية، وموقع بوابة مرور مصر, لتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

أتاح موقع النيابة العامة للمرور إمكانية معرفة المخالفات المسجلة على المركبات دون الحاجة إلى إدخال الرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور “اضغط هنا”. الضغط على خيار "الاستعلام عن مخالفات المرور". اختيار "خدمات النيابة العامة للمرور" ثم الضغط على "المخالفات". تحديد نوع الرخصة: إذا كانت رخصة مركبة: يتم إدخال رقم اللوحة.

إذا كانت رخصة قيادة: يتم إدخال رقم الرخصة، مع تحديد نوع الرخصة والمحافظة ووحدة الترخيص. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف). عرض المخالفات المسجلة على السيارة أو الرخصة.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

قدمت بوابة مصر الرقمية خدمة إلكترونية تمكن أصحاب المركبات من الاطلاع على المخالفات المرورية بكل سهولة، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. اختيار "مركباتي" من قسم خدمات المرور. الضغط على "استعلام عن مخالفات رخصة مركبة". النقر على "بدء الخدمة" وإدخال بيانات المركبة (نوع الرخصة ورقم اللوحة). تحديد نوع اللوحة (حديثة أو قديمة). إدخال رقم السيارة والضغط على استعلام. عرض تفاصيل المخالفات إن وجدت.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر “اضغط هنا”. اختيار "الاستعلام عن المخالفات المرورية". الضغط على "استمرار". إدخال رقم الرخصة أو الحروف المدونة على اللوحة. تحديد المحافظة التابع لها رقم الرخصة (إن وُجد). عرض المخالفات المستحقة على المركبة.

كيفية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

في حال اكتشاف أي مخالفة غير صحيحة، يمكن تقديم تظلم إلكتروني عبر موقع النيابة العامة من خلال الخطوات التالية:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور “اضغط هنا”. الضغط على "التظلمات". تحديد نوع التظلم (على رخصة القيادة أو رخصة المركبة). إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص. اختيار المخالفة المراد التظلم عليها وتوضيح سبب الاعتراض. الضغط على "تظلم" وانتظار الرد من الجهات المختصة.

رقم الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

يُمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف، وذلك من خلال الاتصال برقم 15999، وسيطلب ممثل خدمة العملاء رقم اللوحة لمعرفة قيمة المخالفات المستحقة, وتتاح الخدمة لجميع المحافظات، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، دون الحاجة إلى إدخال الرقم القومي.

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