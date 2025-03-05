كيفية تجديد رخصة القيادة من المنزل في دقائق عبر بوابة المرور

يسأل العديد عن كيفية تجديد رخصة القيادة من المنزل، وفي ظل التطورات التكنولوجيا الحديثة وفرت وزارة الداخلية خدمات عبر الإنترنت تسهيلًا للمواطنين كما يمكن حاليًا تجديد رخصة القيادة من المنزل بكل سهولة.

كيفية تجديد رخصة القيادة من المنزل

حيث يقدم الموجز، خلال السطور التالية، الشروط والأوراق اللازمة لـ تجديد رخصة القيادة من المنزل بكل سهولة ويسر للمواطنين.

خطوات تجديد رخصة القيادة من المنزل

قم بالدخول على بوابة المرور من خلال موقع وزارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــا

ثم قم بإرفاق صورة البطاقة الشخصية أو أي مستند رسمي يؤكد شخصية طالب الخدمة.

تقديم شهادة باطنة وأخرى طبية خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي، يجب أن تأكد أن المواطن يتمتع بصحة جيدة.

تقديم 3 صورة شخصية للسائق “خلفية بيضاء”.

تقديم نموذج 256 بعد شراءه من المرور.

تقديم صورة ضوئية من رخصة القيادة الخاصة المنتهية.

قم بتسجيل العنوان الخاص بك ليتم توصيل الرخصة الجديد في الموعد والعنوان الذي يتم تسجيله من خلال الموقع

تقديم شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات السائق صادرة من نيابة المرور.

تجديد رخصة القيادة من المنزل

غرامة السير برخصة قيادة منتهية

وتكون رخصة قيادة السيارة الملاكي الخاصة سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ تجديدها، ومنح القانون فترة سماح لمدة شهر فقط من تاريخ الانتهاء، على أن يتم سحب الرخصة ودفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه في حالة تجاوز شهر السماح.

شروط استخراج رخصة قيادة لأول مرة

تأتي شروط استخراج رخصة قيادة لأول مرة، على النحو التالي:

تقديم تحليل مخدرات مختوم من جهة رسمية يؤكد سلبية التحليل.

ألا يقل عمر السائق عن 18 سنة.

ألا يكون صادر ضده السائق رخصة القيادة حكم قضائي أو جنحة مخلة بالشرف.

تجديد رخصة القيادة من المنزل

رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة

وتأتي تكاليف استخراج رخصة القيادة لأول مرة كالتالي:

رسوم استمارة البيانات بـ 105 جنيهات

رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم الخاصة بالسائق بـ 285 جنيها

رسوم ملف وحافظة رخصة القيادة الجديدة بـ 35 جنيها

رسوم ضريبة رخصة القيادة التي تتضمن رسوم التأمين بـ 615 جنيها

سعر طابع الشرطة: 15 جنيها

رسم نموذج 256 للحصول علي الرخصة بـ 20 جنيها

رسوم اختبار الإشارات بـ 10 جنيهات

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