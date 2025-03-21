استعلام مخالفات المرور في مصر 2025.. أسرع الطرق المجانية برقم السيارة

في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه لتسهيل الخدمات الحكومية، بات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر لعام 2025 متاحًا بسرعة وسهولة مجانيًا باستخدام رقم السيارة، وذلك عبر عدة منصات إلكترونية. ويرصد الموجز طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية.

أسرع طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة المرور

يمكنك معرفة قيمة مخالفات المرور الخاصة بمركبتك عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المرور باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة المرور. الضغط على استعلام عن المخالفات المرورية. النقر على استمرار. إدخال رقم الرخصة أو الحروف والأرقام الموجودة على اللوحة. إذا اخترت رقم الرخصة، حدد المحافظة التابع لها. ستظهر قيمة المخالفات المرورية المستحقة على الفور.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

يمكنك أيضًا الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من خلال موقع النيابة العامة عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة. الضغط على خدمات المرور. اختيار نيابات المرور الإلكترونية. تحديد سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية. الضغط على الدفع ثم استمرار. النقر على إرسال الطلب لتظهر تفاصيل السداد. إدخال رقم البطاقة الائتمانية ليظهر مبلغ الدفع المطلوب.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية

كما يمكن استخدام بوابة مرور مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة. إدخال بيانات السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها. تظهر قيمة المخالفات المرورية المستحقة عليك.

أسعار غرامات مخالفات المرور في مصر 2025

تختلف قيمة الغرامات وفقًا لنوع المخالفة وتأثيرها على السلامة العامة، وجاءت كالتالي:

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: بين 100 و500 جنيه .

بين . القيادة بدون رخصة: بين 1000 و3000 جنيه .

بين . القيادة تحت تأثير المخدرات: بين 5000 و10000 جنيه .

بين . تجاوز السرعات المحددة: بين 100 و3000 جنيه .

بين . التوقف العمدي على الطرق العامة: بين 100 و500 جنيه .

بين . عدم الامتثال لتعليمات ضباط المرور: بين 200 و500 جنيه .

بين . عدم الالتزام بالمسار المحدد للمركبة: بين 100 و500 جنيه .

بين . مخالفة إشارات المرور: بين 100 و2000 جنيه .

بين . مخالفات اللوحات المعدنية (مثل تغيير لونها أو استخدامها بطريقة غير قانونية): بين 100 و1500 جنيه.

التحول الرقمي سهّل عملية الاستعلام وسداد المخالفات، مما يمنح السائقين تجربة أسرع وأكثر دقة في التعامل مع الخدمات المرورية.